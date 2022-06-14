Украинские войска выпустили по Горловке 15 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов калибра 122 миллиметра
Мужчина демонстрирует осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут дважды обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 10.25 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник зафиксировало обстрел Горловки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".