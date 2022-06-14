https://ria.ru/20220614/donbass-1795147176.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР
Украинские войска за 5 минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (Южное) в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 6 мин калибром 152 и... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:32
2022-06-14T09:32
2022-06-14T11:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
зайцево
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (Южное) в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 6 мин калибром 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 08:20 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, зайцево, донбасс, вооруженные силы украины
09:32 14.06.2022 (обновлено: 11:34 14.06.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) снарядами и минами