https://ria.ru/20220614/donbass-1795147176.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево (Южное) в ДНР

Украинские войска за 5 минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (Южное) в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 6 мин калибром 152 и... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:32

2022-06-14T09:32

2022-06-14T11:34

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

зайцево

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли населенные пункты Горловка и Зайцево (Южное) в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов и 6 мин калибром 152 и 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Горловка: выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 08:20 – населенный пункт Зайцево (северное) – населенный пункт Зайцево (южное): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

горловка

донецкая народная республика

зайцево

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, зайцево, донбасс, вооруженные силы украины