https://ria.ru/20220614/donbass-1795144773.html

СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке

СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке - РИА Новости, 14.06.2022

СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке

Следственный комитет России изучит информацию об обстреле роддома в Донецке со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:25

2022-06-14T11:25

2022-06-14T11:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

донбасс

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию об обстреле роддома в Донецке со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать."Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях участников украинских вооруженных формирований изучат информацию об обстреле донецкого роддома... Активизация подобных жестоких обстрелов со стороны ВФУ фиксируется на протяжении последних нескольких дней", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что всем указанным фактам дается уголовно-правовая оценка.

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T11:25 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс, видео