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СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795144773.html
СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке
СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке - РИА Новости, 14.06.2022
СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке
Следственный комитет России изучит информацию об обстреле роддома в Донецке со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:25
2022-06-14T11:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию об обстреле роддома в Донецке со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать."Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях участников украинских вооруженных формирований изучат информацию об обстреле донецкого роддома... Активизация подобных жестоких обстрелов со стороны ВФУ фиксируется на протяжении последних нескольких дней", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что всем указанным фактам дается уголовно-правовая оценка.
донецк (днр)
донбасс
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донбасс, видео
СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию об обстреле роддома в Донецке со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
2022-06-14T11:25
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11:25 14.06.2022
 
СК изучит информацию об обстреле ВСУ роддома в Донецке

СК изучит информацию об обстреле роддома в Донецке украинскими военными

© РИА НовостиПервые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
© РИА Новости
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Следственный комитет России изучит информацию об обстреле роддома в Донецке со стороны Украины, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В понедельник корреспондент РИА Новости передавал, что в Донецке украинский снаряд попал в крышу роддома, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.
"Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел о преступлениях участников украинских вооруженных формирований изучат информацию об обстреле донецкого роддома... Активизация подобных жестоких обстрелов со стороны ВФУ фиксируется на протяжении последних нескольких дней", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что всем указанным фактам дается уголовно-правовая оценка.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Следственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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