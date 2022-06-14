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Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:52
2022-06-14T10:52
2022-06-14T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.38 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.41 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, ясиноватая, донецк (днр), украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:52 14.06.2022 (обновлено: 11:00 14.06.2022)
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку
ДНР: ВСУ за три минуты выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку