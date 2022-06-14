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Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795138135.html
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку
Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:52
2022-06-14T11:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
ясиноватая
донецк (днр)
украина
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.38 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.41 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
ясиноватая
донецк (днр)
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в мире, вооруженные силы украины, ясиноватая, донецк (днр), украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
10:52 14.06.2022 (обновлено: 11:00 14.06.2022)
 
Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку

ДНР: ВСУ за три минуты выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда от "Града"
Осколки снаряда от Града - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда от "Града". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.38 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.41 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЯсиноватаяДонецк (ДНР)УкраинаДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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