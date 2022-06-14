https://ria.ru/20220614/donbass-1795138135.html

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска выпустили 20 ракет из "Града" по Ясиноватой и Донецку

Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:52

2022-06-14T10:52

2022-06-14T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

ясиноватая

донецк (днр)

украина

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103071/17/1030711718_0:131:2000:1256_1920x0_80_0_0_85d5c08ca2f20d58950016baae78e708.jpg

ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Донецку и Ясиноватой, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 10.38 (совпадает с мск) - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"; 10.41 - н.п. Авдеевка – г. Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

ясиноватая

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, ясиноватая, донецк (днр), украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии