Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР - РИА Новости, 14.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795132840.html
Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР
Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, а также применили ракетный комплекс "Точка-У",... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T10:28
2022-06-14T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, а также применили ракетный комплекс "Точка-У", заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 27 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", минометов калибра 120 миллиметров и с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенным пунктам Золотое-5, Кременная и Красный Луч", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220614/donbass-1795115425.html
луганская народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_658baf6833a3328c737a6c66e9105a82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
10:28 14.06.2022
 
Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР

Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по республике

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, а также применили ракетный комплекс "Точка-У", заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 27 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", минометов калибра 120 миллиметров и с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенным пунктам Золотое-5, Кременная и Красный Луч", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Жители Станицы Луганской о произволе украинских силовиков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
08:22
Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала