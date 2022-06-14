Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по республике
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела
Осколки разбитого окна жилого дома в населенном пункте Золотое-5 в Луганской области после обстрела. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, а также применили ракетный комплекс "Точка-У", заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
"За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 27 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", минометов калибра 120 миллиметров и с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенным пунктам Золотое-5, Кременная и Красный Луч", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.