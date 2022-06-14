https://ria.ru/20220614/donbass-1795132840.html

Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР

Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска за сутки выпустили 27 снарядов и ракет по ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, а также применили ракетный комплекс "Точка-У",... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T10:28

2022-06-14T10:28

2022-06-14T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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лнр

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 27 снарядов из РСЗО "Град" и минометов калибром 120 миллиметров, а также применили ракетный комплекс "Точка-У", заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 27 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", минометов калибра 120 миллиметров и с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" по населенным пунктам Золотое-5, Кременная и Красный Луч", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795115425.html

луганская народная республика

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины