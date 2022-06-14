https://ria.ru/20220614/donbass-1795123086.html
Две гимназии, школа и ясли-сад повреждены в результате обстрела Донецка ВСУ
Две гимназии, школа и ясли-сад повреждены в результате обстрела Донецка ВСУ - РИА Новости, 14.06.2022
Две гимназии, школа и ясли-сад повреждены в результате обстрела Донецка ВСУ
Две гимназии, школа, ясли-сад в Донецке получили повреждения при массированном обстреле со стороны украинских войск 13 июня, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:35
2022-06-14T09:35
2022-06-14T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Две гимназии, школа, ясли-сад в Донецке получили повреждения при массированном обстреле со стороны украинских войск 13 июня, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, в Киевском районе Донецка было повреждено остекление у школы №47 и гимназии №70. Также повреждения получил "ясли-сад комбинированного типа №397 города Донецка".В Кировском районе Донецка повреждено остекление гимназии №92.В понедельник Донецк находился под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Украинская сторона обстреливает практически все районы города, наиболее подвержены обстрелу Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
https://ria.ru/20220614/donbass-1795122834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Две гимназии, школа и ясли-сад повреждены в результате обстрела Донецка ВСУ
Представительство ДНР: две гимназии, школа и ясли-сад повреждены при обстреле Донецка ВСУ