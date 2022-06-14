09:31 14.06.2022 (обновлено: 10:05 14.06.2022)
Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня
Минздрав ДНР: пять больниц, включая роддом, повреждены при обстреле Донецка ВСУ 13 июня
© РИА НовостиПервые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
© РИА Новости
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Пять медицинских учреждений, в том числе роддом и две центральные городские больницы, повреждены в результате украинских обстрелов Донецка, сообщает во вторник Минздрав Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрелов в Донецке 13.06.2022 пострадали здания следующих учреждений здравоохранения: Центральная городская клиническая больница №20 (улица Артема, 185), Центр первичной медико-санитарной помощи №7 (Цимлянская, 9а и Антарктидная, 1а), Центр первичной медико-санитарной помощи №8 (Туманяна, 18), Центральная городская клиническая больница №1 (Розы Люксембург, 46, 50, 52г), Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства (проспект Панфилова, 3)", - говорится в Telegram-канале министерства.
В большинстве больниц побило стекла, а в Республиканском центре охраны материнства и детства – также крышу и двери.
Об обстреле роддома в понедельник передавал с места корреспондент РИА Новости: по его словам, украинский снаряд попал в крышу здания, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.
А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел - "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".