https://ria.ru/20220614/donbass-1795122834.html

Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня

Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня - РИА Новости, 14.06.2022

Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня

Пять медицинских учреждений, в том числе роддом и две центральные городские больницы, повреждены в результате украинских обстрелов Донецка, сообщает во вторник... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:31

2022-06-14T09:31

2022-06-14T10:05

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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Пять медицинских учреждений, в том числе роддом и две центральные городские больницы, повреждены в результате украинских обстрелов Донецка, сообщает во вторник Минздрав Донецкой Народной Республики."В результате обстрелов в Донецке 13.06.2022 пострадали здания следующих учреждений здравоохранения: Центральная городская клиническая больница №20 (улица Артема, 185), Центр первичной медико-санитарной помощи №7 (Цимлянская, 9а и Антарктидная, 1а), Центр первичной медико-санитарной помощи №8 (Туманяна, 18), Центральная городская клиническая больница №1 (Розы Люксембург, 46, 50, 52г), Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства (проспект Панфилова, 3)", - говорится в Telegram-канале министерства.В большинстве больниц побило стекла, а в Республиканском центре охраны материнства и детства – также крышу и двери.Об обстреле роддома в понедельник передавал с места корреспондент РИА Новости: по его словам, украинский снаряд попал в крышу здания, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел - "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".

https://ria.ru/20220614/donbass-1795123086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T09:31 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днр, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии