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Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795122834.html
Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня
Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня - РИА Новости, 14.06.2022
Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня
Пять медицинских учреждений, в том числе роддом и две центральные городские больницы, повреждены в результате украинских обстрелов Донецка, сообщает во вторник... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:31
2022-06-14T10:05
специальная военная операция на украине
в мире
днр
вооруженные силы украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Пять медицинских учреждений, в том числе роддом и две центральные городские больницы, повреждены в результате украинских обстрелов Донецка, сообщает во вторник Минздрав Донецкой Народной Республики."В результате обстрелов в Донецке 13.06.2022 пострадали здания следующих учреждений здравоохранения: Центральная городская клиническая больница №20 (улица Артема, 185), Центр первичной медико-санитарной помощи №7 (Цимлянская, 9а и Антарктидная, 1а), Центр первичной медико-санитарной помощи №8 (Туманяна, 18), Центральная городская клиническая больница №1 (Розы Люксембург, 46, 50, 52г), Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства (проспект Панфилова, 3)", - говорится в Telegram-канале министерства.В большинстве больниц побило стекла, а в Республиканском центре охраны материнства и детства – также крышу и двери.Об обстреле роддома в понедельник передавал с места корреспондент РИА Новости: по его словам, украинский снаряд попал в крышу здания, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел - "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
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5
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96
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7 495 645-6601
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, днр, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:31 14.06.2022 (обновлено: 10:05 14.06.2022)
 
Пять больниц получили повреждения при обстреле Донецка ВСУ 13 июня

Минздрав ДНР: пять больниц, включая роддом, повреждены при обстреле Донецка ВСУ 13 июня

© РИА НовостиПервые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
© РИА Новости
Первые кадры обстрелянного украинскими боевиками роддома в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Пять медицинских учреждений, в том числе роддом и две центральные городские больницы, повреждены в результате украинских обстрелов Донецка, сообщает во вторник Минздрав Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрелов в Донецке 13.06.2022 пострадали здания следующих учреждений здравоохранения: Центральная городская клиническая больница №20 (улица Артема, 185), Центр первичной медико-санитарной помощи №7 (Цимлянская, 9а и Антарктидная, 1а), Центр первичной медико-санитарной помощи №8 (Туманяна, 18), Центральная городская клиническая больница №1 (Розы Люксембург, 46, 50, 52г), Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства (проспект Панфилова, 3)", - говорится в Telegram-канале министерства.
Последствия массированного обстрела Куйбышевского и Киевского районов Донецка - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
09:35Специальная военная операция на Украине
Две гимназии, школа и ясли-сад повреждены в результате обстрела Донецка ВСУ
В большинстве больниц побило стекла, а в Республиканском центре охраны материнства и детства – также крышу и двери.
Об обстреле роддома в понедельник передавал с места корреспондент РИА Новости: по его словам, украинский снаряд попал в крышу здания, рожениц эвакуировали в подвал. Благодаря оперативным действиям сотрудников жертв удалось избежать.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее заявил журналистам, что Организация рассматривает обстрел роддома в Донецке как нарушение международного права.
А заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь возмутился отсутствием реакции западных СМИ на этот обстрел - "всех этих "Би-Би-Си", "Рейтер", "Франс Пресс" и так далее, которые кричали об ущербе, нанесенном роддому в Мариуполе".
В понедельник Донецк подвергся самому интенсивному обстрелу с 2015 года. Украина обстреливала практически все районы города, в первую очередь Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин заявил в официальном обращении, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРВооруженные силы УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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