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Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795121694.html
Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777
Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 14.06.2022
Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777
Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской Народной Республики в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:23
2022-06-14T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
сша
луганская народная республика
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 14 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской Народной Республики в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР.Мама погибшего мальчика Олеся рассказала журналистам, что раньше она с детьми была в эвакуации, но несколько недель назад, после освобождения Рубежного, вернулась.По ее словам, когда начался обстрел, сын грел воду на костре возле подъезда для приготовления еды, так как в городе нет электричества."Вообще несовместимо там было все (ранения с жизнью. — Прим. ред.), все внутренности наружу до позвоночника. &lt;…&gt; В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (украинские беспилотники-разведчики. — Прим. ред.), все видят, что людей очень много", — заключила женщина.Украинские военные неоднократно обстреливали из дальнобойных 155-миллиметровых американских гаубиц М777 города Донбасса, в том числе Донецк. Это вооружение и боеприпасы к ним Украине поставили США и Канада, о таких планах заявляла и Австралия. Российские военные не раз сообщали об уничтожении батарей американских самоходных артиллерийских установок.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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сша
луганская народная республика
украина
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, сша, луганская народная республика, украина, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, народная милиция лнр, вооруженные силы украины
09:23 14.06.2022 (обновлено: 10:41 14.06.2022)
 
Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777

Народная милиция: мальчик в ЛНР погиб при обстреле из гаубиц М-777, поставленных США Киеву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов после обстрела в Донбассе
Осколки снарядов после обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов после обстрела в Донбассе. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 14 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской Народной Республики в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР.

"Калибр 155 миллиметров, гаубицы. Сюда прилетело четыре штуки (снаряда. — Прим. ред.) — во двор и на обратной стороне дома еще, там четко видно. Раньше сюда не прилетало. Погиб мальчик, пострадали еще гражданские", — уточнил собеседник агентства, ставший очевидцем обстрела.

Мама погибшего мальчика Олеся рассказала журналистам, что раньше она с детьми была в эвакуации, но несколько недель назад, после освобождения Рубежного, вернулась.
По ее словам, когда начался обстрел, сын грел воду на костре возле подъезда для приготовления еды, так как в городе нет электричества.
"Вообще несовместимо там было все (ранения с жизнью. — Прим. ред.), все внутренности наружу до позвоночника. <…> В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (украинские беспилотники-разведчики. — Прим. ред.), все видят, что людей очень много", — заключила женщина.
Украинские военные неоднократно обстреливали из дальнобойных 155-миллиметровых американских гаубиц М777 города Донбасса, в том числе Донецк. Это вооружение и боеприпасы к ним Украине поставили США и Канада, о таких планах заявляла и Австралия. Российские военные не раз сообщали об уничтожении батарей американских самоходных артиллерийских установок.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЛуганская Народная РеспубликаУкраинаЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииНародная милиция ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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