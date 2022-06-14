09:23 14.06.2022 (обновлено: 10:41 14.06.2022)
Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777
Народная милиция: мальчик в ЛНР погиб при обстреле из гаубиц М-777, поставленных США Киеву
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов после обстрела в Донбассе
Осколки снарядов после обстрела в Донбассе. Архивное фото
РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 14 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской Народной Республики в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР.
"Калибр 155 миллиметров, гаубицы. Сюда прилетело четыре штуки (снаряда. — Прим. ред.) — во двор и на обратной стороне дома еще, там четко видно. Раньше сюда не прилетало. Погиб мальчик, пострадали еще гражданские", — уточнил собеседник агентства, ставший очевидцем обстрела.
Мама погибшего мальчика Олеся рассказала журналистам, что раньше она с детьми была в эвакуации, но несколько недель назад, после освобождения Рубежного, вернулась.
По ее словам, когда начался обстрел, сын грел воду на костре возле подъезда для приготовления еды, так как в городе нет электричества.
"Вообще несовместимо там было все (ранения с жизнью. — Прим. ред.), все внутренности наружу до позвоночника. <…> В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (украинские беспилотники-разведчики. — Прим. ред.), все видят, что людей очень много", — заключила женщина.
Украинские военные неоднократно обстреливали из дальнобойных 155-миллиметровых американских гаубиц М777 города Донбасса, в том числе Донецк. Это вооружение и боеприпасы к ним Украине поставили США и Канада, о таких планах заявляла и Австралия. Российские военные не раз сообщали об уничтожении батарей американских самоходных артиллерийских установок.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.