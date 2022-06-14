https://ria.ru/20220614/donbass-1795121694.html

Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777

Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777 - РИА Новости, 14.06.2022

Ребенок погиб в ЛНР после обстрела из американских гаубиц М-777

Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской Народной Республики в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:23

2022-06-14T09:23

2022-06-14T10:41

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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 14 июн — РИА Новости. Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской Народной Республики в результате удара украинских силовиков по жилому району американскими гаубицами М777, сообщил РИА Новости военнослужащий Народной милиции ЛНР.Мама погибшего мальчика Олеся рассказала журналистам, что раньше она с детьми была в эвакуации, но несколько недель назад, после освобождения Рубежного, вернулась.По ее словам, когда начался обстрел, сын грел воду на костре возле подъезда для приготовления еды, так как в городе нет электричества."Вообще несовместимо там было все (ранения с жизнью. — Прим. ред.), все внутренности наружу до позвоночника. <…> В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (украинские беспилотники-разведчики. — Прим. ред.), все видят, что людей очень много", — заключила женщина.Украинские военные неоднократно обстреливали из дальнобойных 155-миллиметровых американских гаубиц М777 города Донбасса, в том числе Донецк. Это вооружение и боеприпасы к ним Украине поставили США и Канада, о таких планах заявляла и Австралия. Российские военные не раз сообщали об уничтожении батарей американских самоходных артиллерийских установок.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220614/donbass-1795120971.html

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Ольга Фомченкова

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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T09:23 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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