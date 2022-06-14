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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/donbass-1795120971.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.06.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей
Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:18
2022-06-14T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В понедельник столица ДНР находилась под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Всего ВСУ выпустили по территории республики 620 единиц различных боеприпасов.В Донецке под снарядами оказались множество социальных учреждений. Так, у Республиканского центра охраны материнства и детства пробило крышу и выбило окна, рожениц пришлось эвакуировать в подвал. Кроме того, обстрелам подверглись Центральные городские клинические больницы № 1 и № 20, центры первичной медико-санитарной помощи № 7 и № 8. Также повреждения получили здания школы № 47, гимназии № 92, гимназии № 70, а также ясли-сад № 397.На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220613/peskov-1795086737.html
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
09:18 14.06.2022 (обновлено: 10:11 14.06.2022)
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей

Представительство в СЦКК: в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в том числе ребенка (мальчика) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 39 человек, в том числе трое детей 2008, 2013 и 2015 годов рождения, в Буденновском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Любовке", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
В понедельник столица ДНР находилась под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Всего ВСУ выпустили по территории республики 620 единиц различных боеприпасов.
В Донецке под снарядами оказались множество социальных учреждений. Так, у Республиканского центра охраны материнства и детства пробило крышу и выбило окна, рожениц пришлось эвакуировать в подвал. Кроме того, обстрелам подверглись Центральные городские клинические больницы № 1 и № 20, центры первичной медико-санитарной помощи № 7 и № 8. Также повреждения получили здания школы № 47, гимназии № 92, гимназии № 70, а также ясли-сад № 397.
На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы "дополнительные союзнические силы".
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
Вчера, 21:49Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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