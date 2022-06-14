https://ria.ru/20220614/donbass-1795120971.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей - РИА Новости, 14.06.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погибли пять мирных жителей

Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:18

2022-06-14T09:18

2022-06-14T10:11

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Пять мирных жителей Донецкой Народной Республики погибли за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В понедельник столица ДНР находилась под самым интенсивным обстрелом с 2015 года. Всего ВСУ выпустили по территории республики 620 единиц различных боеприпасов.В Донецке под снарядами оказались множество социальных учреждений. Так, у Республиканского центра охраны материнства и детства пробило крышу и выбило окна, рожениц пришлось эвакуировать в подвал. Кроме того, обстрелам подверглись Центральные городские клинические больницы № 1 и № 20, центры первичной медико-санитарной помощи № 7 и № 8. Также повреждения получили здания школы № 47, гимназии № 92, гимназии № 70, а также ясли-сад № 397.На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин запросил у Москвы "дополнительные союзнические силы".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Вооруженные силы уже выполнили основную задачу первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220613/peskov-1795086737.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T09:18 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс