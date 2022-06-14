https://ria.ru/20220614/donbass-1795120460.html
Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов
Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов - РИА Новости, 14.06.2022
Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов
Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 620 боеприпасов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:14
2022-06-14T09:14
2022-06-14T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
вооруженные силы украины
днр
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795055765_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_865602b8aac787a49844ed42761464f7.jpg
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 620 боеприпасов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 620 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в т.ч. ребенка (мальчика) 2011 г.р.", - сообщается в Telegram-канале представительства.
украина
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795055765_293:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_85c65b2a616311cec70493e1583b4e90.jpg
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
2022-06-14T09:14
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, видео
Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию республики