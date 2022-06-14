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Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов

Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов - РИА Новости, 14.06.2022

Украинские войска выпустили по ДНР за сутки 620 боеприпасов

Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 620 боеприпасов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:14

2022-06-14T09:14

2022-06-14T09:14

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска за сутки 80 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 620 боеприпасов, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 80 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (Выпущено) 620 единиц различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели пятерых гражданских лиц, в т.ч. ребенка (мальчика) 2011 г.р.", - сообщается в Telegram-канале представительства.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-14T09:14 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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