https://ria.ru/20220614/donbass-1795115425.html

Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков

Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков - РИА Новости, 14.06.2022

Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков

Жители Станицы Луганской, которая восемь лет находилась под контролем Киева, рассказали российским следователям о произволе украинских силовиков. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T08:22

2022-06-14T08:22

2022-06-14T10:21

в мире

станица луганская

лнр

ситуация в днр и лнр

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СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ (ЛНР), 14 июн – РИА Новости. Жители Станицы Луганской, которая восемь лет находилась под контролем Киева, рассказали российским следователям о произволе украинских силовиков.Торговец-оптовик Виктор Гайдуков рассказал, что восемь лет живет с пулей в голове после обстрела его машины на блокпосту. Нина Туреева рассказала о двух ранениях ее мужа, последствия которых свели его в могилу, и обстрелах, свидетелем которых неоднократно становилась."Вез товар со Старобельска. На переезде обстреляли. ВСУ. Из автомата Калашникова. Одна пуля попала в голову", - показывает Гайдуков на свой висок.По его словам, подбежавшие силовики объяснили, что стреляли, так как он "не остановился"."А что останавливаться? Я был за две улицы!" - возмущается мужчина.Он рассказал, что уже потом он обнаружил, что всего в его фургон попало около 30 пуль – от гибели спас товар, который он вез."В фургоне – яйца, печенье, конфеты, все вверх дном. Был бы пустой – все, хана", – рассказывает потерпевший.По его словам, с тех пор он живет с пулей в виске – врачи решили, что доставать ее слишком опасно."У меня из-за нее падает зрение, страдает слух. Видите, как я громко говорю", - объясняет Гайдуков.Случайную пулю от украинских силовиков в 2014 году получил и Николай Туреев - она стала первой из двух его ран, от последствий которых он впоследствии скончался."Когда украинский БТР заходил в город, то стрелял по всем подряд. Мой муж просто был на улице, получил пулю в бедро", - рассказала следователям его вдова Нина Туреева.По ее словам, позднее она стала свидетелем того, как украинские военные целенаправленно обстреливали Станицу Луганскую, имитируя ответный огонь ополченцев."Мы же у линии разграничения жили. БТР выедет, постреляет в сторону Луганска, а потом развернется – и по нам", – рассказала она.Она рассказала, что бывало и такое, что украинские военные просто шли по улицам и стреляли по окнам мирных граждан.Через год, в 2015, ее муж получил второе ранение - при обстреле ему в ногу попали семь осколков. Он долго лечился, но не помогло."Пошло заражение, закупорка (вен). Инсульт его схватил, 13 дней полежал – и все. Умер год назад", – рассказала она.

https://ria.ru/20220614/azovtsy-1795104855.html

https://ria.ru/20220610/snayper-1794456444.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792788259.html

https://ria.ru/20220425/donbass-1785242268.html

станица луганская

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жители Станицы Луганской о произволе украинских силовиков Жители Станицы Луганской, которая 8 лет была под контролем Киева, рассказали российским следователям о произволе украинских силовиков 2022-06-14T08:22 true PT3M30S

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Ольга Фомченкова

в мире, станица луганская, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, старобельск, луганск