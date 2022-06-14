https://ria.ru/20220614/diskreditatsiya-1795208016.html
Защитнику памятников в Петербурге отменили штраф за дискредитацию ВС России
Защитнику памятников в Петербурге отменили штраф за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 14.06.2022
Защитнику памятников в Петербурге отменили штраф за дискредитацию ВС России
Зампреду петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александру Кононову отменен штраф по статье о публичной РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:35
2022-06-14T14:35
2022-06-14T14:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Зампреду петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александру Кононову отменен штраф по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.Кононова 17 мая оштрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ на 40 тысяч рублей, историк обжаловал это решение."Постановление Ленинского районного суда о штрафе Кононову отменили, направили на новое рассмотрение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.Из протокола об административном правонарушении следует, что сотрудники Центра "Э" нашел в одном из чатов в Telegram несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы Aleksander Kononov с "информацией о Zoo-течественниках, крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе, запрете социальных сетей, миллионах смертей, вылетевшей в трубу экономике и прочее".По информации пресс-службы судов, аналогичные информационные материалы были размещены и в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20220607/glukhovskiy-1793766076.html
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происшествия, россия, афганистан, технологии, санкт-петербург, вооруженные силы рф
Защитнику памятников в Петербурге отменили штраф за дискредитацию ВС России
Суд отменил штраф защитнику памятников истории в Петербурге Кононову за дискредитацию ВС
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости
. Зампреду петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александру Кононову отменен штраф по статье о публичной дискредитации Вооруженных сил России, сообщили
в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Кононова 17 мая оштрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ на 40 тысяч рублей, историк обжаловал это решение.
"Постановление Ленинского районного суда о штрафе Кононову отменили, направили на новое рассмотрение", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Из протокола об административном правонарушении следует, что сотрудники Центра "Э" нашел в одном из чатов в Telegram несколько постов с фотографиями и скриншотами со страницы Aleksander Kononov с "информацией о Zoo-течественниках, крысах, Афганистане, лавине бедствий, кризисе, запрете социальных сетей, миллионах смертей, вылетевшей в трубу экономике и прочее".
По информации пресс-службы судов, аналогичные информационные материалы были размещены и в соцсети "ВКонтакте".