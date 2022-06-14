https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795266552.html
Профицит бюджета за первые пять месяцев составил 1,495 триллиона рублей
Профицит бюджета за первые пять месяцев составил 1,495 триллиона рублей - РИА Новости, 14.06.2022
Профицит бюджета за первые пять месяцев составил 1,495 триллиона рублей
Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T17:39
2022-06-14T17:39
2022-06-14T17:39
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
бюджет
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей, сообщается на сайте министерства.Объем поступивших доходов за январь-май достиг 12,043 триллиона рублей, или 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 5,658 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 6,385 триллиона рублей.Расходы бюджета были исполнены на 10,547 триллиона рублей, что составляет 44,5% к утвержденному общему объему расходов на текущий год или 41,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за пять месяцев 8,348 триллиона рублей, или 49,7% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 3,1 триллиона рублей, или 49,8% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 595,137 миллиарда рублей, или 29,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.
https://ria.ru/20220614/byudzhet-1795259430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), бюджет
Профицит бюджета за первые пять месяцев составил 1,495 триллиона рублей
Профицит российского бюджета в январе-мае составил 1,495 триллиона рублей
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Федеральный бюджет в январе-мае, по предварительной оценке Минфина РФ, исполнен с профицитом 1,495 триллиона рублей, сообщается на сайте
министерства.
Объем поступивших доходов за январь-май достиг 12,043 триллиона рублей, или 48,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 5,658 триллиона рублей, а ненефтегазовые – 6,385 триллиона рублей.
Расходы бюджета были исполнены на 10,547 триллиона рублей, что составляет 44,5% к утвержденному общему объему расходов на текущий год или 41,5% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.
Федеральная налоговая служба перечислила в бюджет за пять месяцев 8,348 триллиона рублей, или 49,7% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 3,1 триллиона рублей, или 49,8% к прогнозным показателям на год. Другие федеральные органы перечислили в казну за этот период 595,137 миллиарда рублей, или 29,6% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.