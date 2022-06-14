https://ria.ru/20220614/blogery-1795122659.html

В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ

В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ - РИА Новости, 14.06.2022

В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ

Руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич, комментируя заявление СПЧ ввести регулирование... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:31

2022-06-14T09:31

2022-06-14T09:31

россия

общество

александр точенов

совет по правам человека при президенте рф (спч)

общественная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6e6fa27cd032e5544af704e34c07cd9.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич, комментируя заявление СПЧ ввести регулирование блогерской сферы, заявил РИА Новости, что блогеров необходимо приравнять к СМИ и наделить их обязанностями и правами.Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов ранее заявил, что необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру."Фактически мы говорим о той инициативе, которая существует давно в Общественной палате, приравнять блогеров, имеющих существенную аудиторию, к средствам массовой информации. Наделить их не только обязанностями СМИ, но и правами. Это ключевой момент", - сказал Малькевич.По его словам, регулировать не равно запрет, должны существовать понятные правила деятельности блогеров."СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами", - объяснил эксперт.Также Малькевич рассказал, насколько нужно учитывать мнение самих блогеров при введении регулирования."Их мнение в целом известно, оно звучит, как: "Оставьте нас в покое, к нам не лезьте, хотим писать, что хотим, зарабатывать, как хотим"… Общественная палата выступает не за то, чтобы "кабалить" блогеров, а за то, чтобы не так сильно давить СМИ. Должны быть единые правила", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220614/blogerstvo-1795105128.html

https://ria.ru/20220607/vartanova-1793666508.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, александр точенов, совет по правам человека при президенте рф (спч), общественная палата рф