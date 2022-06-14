https://ria.ru/20220614/blogery-1795122659.html
В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ
В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ - РИА Новости, 14.06.2022
В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ
Руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич, комментируя заявление СПЧ ввести регулирование... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:31
2022-06-14T09:31
2022-06-14T09:31
россия
общество
александр точенов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
общественная палата рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич, комментируя заявление СПЧ ввести регулирование блогерской сферы, заявил РИА Новости, что блогеров необходимо приравнять к СМИ и наделить их обязанностями и правами.Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов ранее заявил, что необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру."Фактически мы говорим о той инициативе, которая существует давно в Общественной палате, приравнять блогеров, имеющих существенную аудиторию, к средствам массовой информации. Наделить их не только обязанностями СМИ, но и правами. Это ключевой момент", - сказал Малькевич.По его словам, регулировать не равно запрет, должны существовать понятные правила деятельности блогеров."СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами", - объяснил эксперт.Также Малькевич рассказал, насколько нужно учитывать мнение самих блогеров при введении регулирования."Их мнение в целом известно, оно звучит, как: "Оставьте нас в покое, к нам не лезьте, хотим писать, что хотим, зарабатывать, как хотим"… Общественная палата выступает не за то, чтобы "кабалить" блогеров, а за то, чтобы не так сильно давить СМИ. Должны быть единые правила", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220614/blogerstvo-1795105128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, александр точенов, совет по правам человека при президенте рф (спч), общественная палата рф
В Общественной палате призвали приравнять блогеров к СМИ
Руководитель рабочей группы ОП Малькевич призвал приравнять блогеров к СМИ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Руководитель рабочей группы Общественной палаты по защите прав пользователей в интернете Александр Малькевич, комментируя заявление СПЧ ввести регулирование блогерской сферы, заявил РИА Новости, что блогеров необходимо приравнять к СМИ и наделить их обязанностями и правами.
Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов
ранее заявил, что необходимо ввести регулирование блогерской деятельности в России, но чтобы это не превратилось в цензуру.
"Фактически мы говорим о той инициативе, которая существует давно в Общественной палате, приравнять блогеров, имеющих существенную аудиторию, к средствам массовой информации. Наделить их не только обязанностями СМИ, но и правами. Это ключевой момент", - сказал Малькевич.
По его словам, регулировать не равно запрет, должны существовать понятные правила деятельности блогеров.
"СМИ у нас живут под воздействием закона о СМИ, отвечают за достоверность информации, аналогичная история должна быть и с блогерами", - объяснил эксперт.
Также Малькевич рассказал, насколько нужно учитывать мнение самих блогеров при введении регулирования.
"Их мнение в целом известно, оно звучит, как: "Оставьте нас в покое, к нам не лезьте, хотим писать, что хотим, зарабатывать, как хотим"… Общественная палата выступает не за то, чтобы "кабалить" блогеров, а за то, чтобы не так сильно давить СМИ. Должны быть единые правила", - подчеркнул он.