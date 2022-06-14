https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html

Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей

Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 14.06.2022

Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей

Общая сумма выплат в 10 тысяч рублей беженцам из ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины уже превысила 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T09:53

2022-06-14T09:53

2022-06-14T09:53

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

беженцы

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общая сумма выплат в 10 тысяч рублей беженцам из ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины уже превысила 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник."Прибывшие на территорию России 320,79 тысячи беженцев получили выплаты на общую сумму 3 миллиарда 207 миллионов 900 тысяч рублей, еще 86,82 тысячи человек на территории Украины - 868 миллионов 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, на утро вторника всего заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали 624,31 тысячи человек.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794230758.html

россия

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, беженцы