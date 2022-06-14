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Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 14.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220614/bezhentsy-1795125047.html
Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей
Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 14.06.2022
Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей
Общая сумма выплат в 10 тысяч рублей беженцам из ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины уже превысила 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T09:53
2022-06-14T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
беженцы
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общая сумма выплат в 10 тысяч рублей беженцам из ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины уже превысила 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник."Прибывшие на территорию России 320,79 тысячи беженцев получили выплаты на общую сумму 3 миллиарда 207 миллионов 900 тысяч рублей, еще 86,82 тысячи человек на территории Украины - 868 миллионов 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.По его словам, на утро вторника всего заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали 624,31 тысячи человек.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220609/gumpomosch-1794230758.html
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в мире, россия, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, беженцы
09:53 14.06.2022
 
Россия выплатила беженцам из Донбасса и с Украины четыре миллиарда рублей

Экстренные службы: Россия выплатила беженцам из ЛНР, ДНР и Украины четыре миллиарда рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Общая сумма выплат в 10 тысяч рублей беженцам из ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины уже превысила 4 миллиарда рублей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб во вторник.
"Прибывшие на территорию России 320,79 тысячи беженцев получили выплаты на общую сумму 3 миллиарда 207 миллионов 900 тысяч рублей, еще 86,82 тысячи человек на территории Украины - 868 миллионов 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Здание офиса российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 12:55
В Москве собрали более тысячи тонн гумпомощи для беженцев из Донбасса
По его словам, на утро вторника всего заявления на оказание единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей подали 624,31 тысячи человек.
Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюБеженцы
 
 
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