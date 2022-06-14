https://ria.ru/20220614/belorussiya-1795256077.html

В Белоруссии признали "Тут бай медиа" экстремистской организацией

В Белоруссии признали "Тут бай медиа" экстремистской организацией - РИА Новости, 14.06.2022

В Белоруссии признали "Тут бай медиа" экстремистской организацией

В Белоруссии признали экстремистской организацией ООО "Тут бай медиа", атрибутику и символику компании запретили, сообщила пресс-служба белорусского Верховного... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T17:07

2022-06-14T17:07

2022-06-14T17:07

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. В Белоруссии признали экстремистской организацией ООО "Тут бай медиа", атрибутику и символику компании запретили, сообщила пресс-служба белорусского Верховного суда."Четырнадцатого июня 2022 года решением экономического суда города Минска общество с ограниченной ответственностью "Тут бай медиа" признано экстремистской организацией", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда в Telegram-канале.Отмечается, что деятельность ООО "Тут бай медиа" на территории страны запрещается."Общество с ограниченной ответственностью "Тут бай медиа" постановлено ликвидировать, использование символики и атрибутики общества с ограниченной ответственностью "Тут бай медиа" - запретить. Решение подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.В мае 2021 года пресс-служба комитета госконтроля Белоруссии сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Изначально были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела были заключены под стражу в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Следственный комитет Белоруссии в октябре сообщил, что возбудил против ряда сотрудников компании "Тут Бай Медиа", которой принадлежал популярный в стране новостной портал tut.by, уголовное дело о разжигании вражды. В последние несколько месяцев части задержанных изменили меру пресечения на не связанную с заключением в СИЗО.Новостной ресурс tut.by являлся одним из наиболее крупных и популярных в Белоруссии, в том числе активно освещал проходившие после президентских выборов 2020 года протесты оппозиции.Ранее министерство информации Белоруссии заявило, что доступ к порталу tut.by и его копиям ограничен в стране на основании уведомления генпрокуратуры, которая установила многочисленные факты нарушений закона республики о СМИ. Суд в Белоруссии признал экстремистскими медиа-ресурс tut.by и его аналоги в соцсетях и мессенджерах.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220603/oppozitsiya-1792920177.html

https://ria.ru/20220603/spetsnaz-1792907857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/belorussiya-1791216037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, александр лукашенко, белоруссия