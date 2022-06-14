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Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня - РИА Новости, 14.06.2022
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Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня
Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня - РИА Новости, 14.06.2022
Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня
Межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T12:46
2022-06-14T12:49
в мире
белоруссия
евразийский экономический союз
роман головченко
минск
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале."20-21 июня Минск примет ЕМПС", - сообщили в правительстве.В пресс-службе отметили, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел в понедельник совещание по подготовке и проведению Евразийского межправсовета.
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в мире, белоруссия, евразийский экономический союз, роман головченко, минск
12:46 14.06.2022 (обновлено: 12:49 14.06.2022)
 
Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня

Правительство Белоруссии: межправительственный совет ЕАЭС начнется в Минске с 20 июня

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаседание Межправительственого совета ЕАЭС
Заседание Межправительственого совета ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание Межправительственого совета ЕАЭС. Архивное фото
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале.
"20-21 июня Минск примет ЕМПС", - сообщили в правительстве.
В пресс-службе отметили, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел в понедельник совещание по подготовке и проведению Евразийского межправсовета.
 
В миреБелоруссияЕвразийский экономический союзРоман ГоловченкоМинск
 
 
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