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Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня

Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня - РИА Новости, 14.06.2022

Межправительственный совет ЕАЭС состоится в Минске с 20 по 21 июня

Межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T12:46

2022-06-14T12:46

2022-06-14T12:49

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евразийский экономический союз

роман головченко

минск

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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. Межправсовет ЕАЭС состоится 20-21 июня в Минске, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram-канале."20-21 июня Минск примет ЕМПС", - сообщили в правительстве.В пресс-службе отметили, что премьер-министр Белоруссии Роман Головченко провел в понедельник совещание по подготовке и проведению Евразийского межправсовета.

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в мире, белоруссия, евразийский экономический союз, роман головченко, минск