11:57 14.06.2022 (обновлено: 12:01 14.06.2022)
В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений
Минобороны Белоруссии объявило о начале командно-штабных учений с 14 июня
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях. Архивное фото
МИНСК, 14 июн - РИА Новости. В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили в пресс-службе минобороны в Telegram.
Учение пройдет под руководством заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла ВС Белоруссии генерал-майора Андрея Бурдыко.
"Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения", - сообщили в минобороны Белоруссии.
В ведомстве отметили, что также целями учения является️ "повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышения живучести подразделений и объектов тыла".
"Тренировка практических навыков личного состава воинский частей и подразделений тылового обеспечения в выполнении задач в соответствии с предназначением в условиях динамично меняющейся обстановки. Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки", - сообщили в минобороны.