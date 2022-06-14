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В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений - РИА Новости, 14.06.2022
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В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений
В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений - РИА Новости, 14.06.2022
В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений
В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:57
2022-06-14T12:01
в мире
безопасность
белоруссия
министерство обороны белоруссии
вооруженные силы белоруссии
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили в пресс-службе минобороны в Telegram.Учение пройдет под руководством заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла ВС Белоруссии генерал-майора Андрея Бурдыко."Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения", - сообщили в минобороны Белоруссии.В ведомстве отметили, что также целями учения является️ "повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышения живучести подразделений и объектов тыла"."Тренировка практических навыков личного состава воинский частей и подразделений тылового обеспечения в выполнении задач в соответствии с предназначением в условиях динамично меняющейся обстановки. Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки", - сообщили в минобороны.
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в мире, безопасность, белоруссия, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии
11:57 14.06.2022 (обновлено: 12:01 14.06.2022)
 
В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений

Минобороны Белоруссии объявило о начале командно-штабных учений с 14 июня

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях
Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские военнослужащие принимают участие в командно-штабных учениях. Архивное фото
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МИНСК, 14 июн - РИА Новости. В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили в пресс-службе минобороны в Telegram.
Учение пройдет под руководством заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла ВС Белоруссии генерал-майора Андрея Бурдыко.
"Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения", - сообщили в минобороны Белоруссии.
В ведомстве отметили, что также целями учения является️ "повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышения живучести подразделений и объектов тыла".
"Тренировка практических навыков личного состава воинский частей и подразделений тылового обеспечения в выполнении задач в соответствии с предназначением в условиях динамично меняющейся обстановки. Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки", - сообщили в минобороны.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет, заявил Лукашенко
 
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