https://ria.ru/20220614/belorussiya-1795154611.html

В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений

В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений - РИА Новости, 14.06.2022

В Белоруссии объявили о начале командно-штабных учений

В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили в... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:57

2022-06-14T11:57

2022-06-14T12:01

в мире

безопасность

белоруссия

министерство обороны белоруссии

вооруженные силы белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791395794_0:66:3410:1984_1920x0_80_0_0_7b34b4a3ea8cd5cd9ba067fd37fdc07f.jpg

МИНСК, 14 июн - РИА Новости. В Белоруссии с 14 по 16 июня пройдет командно-штабное учение с органами военного управления, воинскими частями и организациями тылового обеспечения, сообщили в пресс-службе минобороны в Telegram.Учение пройдет под руководством заместителя министра обороны по тылу – начальника тыла ВС Белоруссии генерал-майора Андрея Бурдыко."Основными целями учения являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами при выполнении задач тылового обеспечения", - сообщили в минобороны Белоруссии.В ведомстве отметили, что также целями учения является️ "повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла по вопросам обеспечения устойчивого функционирования системы тылового обеспечения, повышения живучести подразделений и объектов тыла"."Тренировка практических навыков личного состава воинский частей и подразделений тылового обеспечения в выполнении задач в соответствии с предназначением в условиях динамично меняющейся обстановки. Проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения к выполнению задач по предназначению в современных условиях складывающейся обстановки", - сообщили в минобороны.

https://ria.ru/20220614/belorussiya-1795152154.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, безопасность, белоруссия, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии