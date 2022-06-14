https://ria.ru/20220614/amur-1795219785.html

Проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ до конца августа будет бесплатным

Проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ до конца августа будет бесплатным - РИА Новости, 14.06.2022

Проезд по мосту Благовещенск — Хэйхэ до конца августа будет бесплатным

Проезд по мосту Благовещенск - Хэйхэ (КНР), грузовое движение по которому открылось 10 июня, до конца августа будет бесплатным, сообщил губернатор Амурской... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T15:14

2022-06-14T15:14

2022-06-14T15:16

россия

амурская область

китай

василий орлов (губернатор)

в мире

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Проезд по мосту Благовещенск - Хэйхэ (КНР), грузовое движение по которому открылось 10 июня, до конца августа будет бесплатным, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Международный мост через Амур работает. До августа проезд по мосту бесплатный. Сейчас на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации Кани-Курган установлен 16-часовой режим работы, с 8 да 24 часов по амурскому времени. При увеличении грузооборота рассмотрим и переход на круглосуточный режим", - цитирует слова Орлова правительство области.Орлов ранее отмечал, что тарифы на проезд по мосту утверждены, и средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей.В день запуска движения по мосту, 10 июня, по нему проехали 16 грузовых автомобилей - по 8 со стороны России и Китая. За три праздничных выходных проехали 15 грузовиков."В первый день после торжественного открытия - 11 июня - из России в сторону Китая направилось только 2 российский транспорта, в воскресенье – уже 5, а в понедельник – 8 грузовиков. Такая пропускная активность предсказуема, она дает возможность отработать все алгоритмы действий контрольных ведомств уже в реальном режиме работы моста. В будущем ожидается пропуск 190 транспортных средств в сутки, а затем и более 600 автомобилей", - добавляет правительство Приамурья.Орлов отметил, что к ситуации с ограничениями из-за COVID-19 на территории КНР российская сторона относится с пониманием, поэтому сейчас передвижение по мосту осуществляется только на российском автотранспорте, по мере стабилизации эпидситуации в Китае будут задействованы автомобили двух сторон.Правительство Приамурья добавляет, что для исключения нештатных ситуаций и неконтролируемых очередей водителям грузовиков для проезда через пограничный мостовой переход в направлении КНР необходимо заблаговременно оформить бронирование в программном сервисе электронной очереди на сайте amurbooking.ru или amurbooking.com. Бронирование бесплатное.Строительство трансграничного перехода Благовещенск-Хэйхэ началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести.Строительство обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Длина моста — 1080 метров. Он двухполосный, общая ширина проезжей части — 11 метров. Сам мост от пролета до пролета — 18,2 метра. Общая протяженность мостового перехода — около 20 километров. Сюда входят 6 километров дороги в Китае и 13 километров подъездных путей на территории России, в которых еще 278 метров — это мост через протоку Каникурганскую.

https://ria.ru/20220611/most-1794710098.html

https://ria.ru/20220404/granitsa-1781707374.html

россия

амурская область

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, амурская область, китай, василий орлов (губернатор), в мире