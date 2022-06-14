https://ria.ru/20220614/agrarii-1795207022.html

Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику

Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику - РИА Новости, 14.06.2022

Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают скот и сельхозтехнику. РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T14:32

2022-06-14T14:32

2022-06-14T14:32

амурская область

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают скот и сельхозтехнику.Как уточняет правительство Приамурья, средства на поддержку аграриев выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"."Благодаря грантовой поддержке правительства области амурские фермеры покупают скот и обновляют парк сельхозтехники, только в 2022 году на эти цели мы выделили более 108 миллионов рублей из бюджета региона. Например, на развитие семейных ферм можно получить до 30 миллионов, но не более 70% затрат стоимости проекта. Господдержку фермерам мы предоставляем по разным направлениям, в том числе субсидии на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другие", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.К примеру, такую помощь от областного минсельхоза получил фермер из Сковородинского района Яков Кольб. В 2017 году он выиграл грант на развитие семейных ферм, что позволило ему переориентироваться с разведения лошадей на разведение крупного рогатого скота.До получения сельхозгранта у амурчанина было около 50 лошадей. После получения гранта на 3 миллиона рублей фермер из посёлка Солнечный приобрёл 20 коров мясного направления и одного быка."Также мы закупили трактор, сеялку и рулонник. Сейчас наше поголовье составляет 40 коров. Мясную продукцию реализовываем среди местного населения", - рассказал Кольб, его цитирует правительство Приамурья.Увеличить поголовье благодаря гранту удалось и фермеру из Мазановского района Павлу Гуляеву. В прошлом году он выиграл 5 миллионов рублей, получив грант "Агростартап". После чего амурчанин приобрёл сельхозтехнику, восемь коров молочного направления и одного быка. На сегодняшний день поголовье фермера из села Красноярово составляет около 40 голов. Молоко со своей фермы поставляют на хладокомбинат в Благовещенск.

https://ria.ru/20220610/riski-1794537613.html

https://ria.ru/20220609/stroymaterialy-1794263660.html

https://ria.ru/20220606/musor-1793455367.html

амурская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), россия