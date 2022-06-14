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Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику - РИА Новости, 14.06.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220614/agrarii-1795207022.html
Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику
Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику - РИА Новости, 14.06.2022
Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают скот и сельхозтехнику. РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T14:32
2022-06-14T14:32
амурская область
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают скот и сельхозтехнику.Как уточняет правительство Приамурья, средства на поддержку аграриев выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области"."Благодаря грантовой поддержке правительства области амурские фермеры покупают скот и обновляют парк сельхозтехники, только в 2022 году на эти цели мы выделили более 108 миллионов рублей из бюджета региона. Например, на развитие семейных ферм можно получить до 30 миллионов, но не более 70% затрат стоимости проекта. Господдержку фермерам мы предоставляем по разным направлениям, в том числе субсидии на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другие", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.К примеру, такую помощь от областного минсельхоза получил фермер из Сковородинского района Яков Кольб. В 2017 году он выиграл грант на развитие семейных ферм, что позволило ему переориентироваться с разведения лошадей на разведение крупного рогатого скота.До получения сельхозгранта у амурчанина было около 50 лошадей. После получения гранта на 3 миллиона рублей фермер из посёлка Солнечный приобрёл 20 коров мясного направления и одного быка."Также мы закупили трактор, сеялку и рулонник. Сейчас наше поголовье составляет 40 коров. Мясную продукцию реализовываем среди местного населения", - рассказал Кольб, его цитирует правительство Приамурья.Увеличить поголовье благодаря гранту удалось и фермеру из Мазановского района Павлу Гуляеву. В прошлом году он выиграл 5 миллионов рублей, получив грант "Агростартап". После чего амурчанин приобрёл сельхозтехнику, восемь коров молочного направления и одного быка. На сегодняшний день поголовье фермера из села Красноярово составляет около 40 голов. Молоко со своей фермы поставляют на хладокомбинат в Благовещенск.
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор), россия
14:32 14.06.2022
 
Глава Приамурья сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают технику

Глава Приамурья Орлов сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают скот и технику

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевные работы
Посевные работы - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что благодаря грантам аграрии покупают скот и сельхозтехнику.
Как уточняет правительство Приамурья, средства на поддержку аграриев выделяются из областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области".
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"Благодаря грантовой поддержке правительства области амурские фермеры покупают скот и обновляют парк сельхозтехники, только в 2022 году на эти цели мы выделили более 108 миллионов рублей из бюджета региона. Например, на развитие семейных ферм можно получить до 30 миллионов, но не более 70% затрат стоимости проекта. Господдержку фермерам мы предоставляем по разным направлениям, в том числе субсидии на уплату страховой премии, закупку элитных семян, на поддержку производства молока, на развитие мясного животноводства и другие", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
К примеру, такую помощь от областного минсельхоза получил фермер из Сковородинского района Яков Кольб. В 2017 году он выиграл грант на развитие семейных ферм, что позволило ему переориентироваться с разведения лошадей на разведение крупного рогатого скота.
До получения сельхозгранта у амурчанина было около 50 лошадей. После получения гранта на 3 миллиона рублей фермер из посёлка Солнечный приобрёл 20 коров мясного направления и одного быка.
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"Также мы закупили трактор, сеялку и рулонник. Сейчас наше поголовье составляет 40 коров. Мясную продукцию реализовываем среди местного населения", - рассказал Кольб, его цитирует правительство Приамурья.
Увеличить поголовье благодаря гранту удалось и фермеру из Мазановского района Павлу Гуляеву. В прошлом году он выиграл 5 миллионов рублей, получив грант "Агростартап". После чего амурчанин приобрёл сельхозтехнику, восемь коров молочного направления и одного быка. На сегодняшний день поголовье фермера из села Красноярово составляет около 40 голов. Молоко со своей фермы поставляют на хладокомбинат в Благовещенск.
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Амурская областьЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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