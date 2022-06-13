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В ГД заявили, что освобожденные регионы Украины навсегда под защитой России - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/zaschita-1795059568.html
В ГД заявили, что освобожденные регионы Украины навсегда под защитой России
В ГД заявили, что освобожденные регионы Украины навсегда под защитой России - РИА Новости, 13.06.2022
В ГД заявили, что освобожденные регионы Украины навсегда под защитой России
Освобожденные регионы Украины навсегда перешли под защиту России, населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов, заявил депутат Госдумы от... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:54
2022-06-13T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
харьковская область
донбасс
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Освобожденные регионы Украины навсегда перешли под защиту России, населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Освобожденные регионы Украины уже навсегда перешли под защиту России. Российская армия призвана обеспечить безопасность в регионах и дать возможность местному населению на референдуме определиться со своим политическим будущим и дальнейшей жизнью", - сказал РИА Новости Шеремет, который побывал с визитом в Мелитополе Запорожской области.Депутат уверен, что если жители регионов захотят жить с Россией, то их стремления будут поддержаны и освобожденные территории станут полноправными субъектами Российской Федерации."Считаю целесообразным отправить из России в освобожденные регионы десант российских чиновников и экспертов, которые бы помогли на местах навести порядок и обеспечить быструю интеграцию территорий в российское политико-правое и экономическое пространство. Поделиться своим опытом, в частности, готовы крымские кадры", - подчеркнул депутат.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220613/ukraina-1794990389.html
https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html
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в мире, россия, украина, запорожская область, харьковская область, донбасс, мелитополь, вооруженные силы украины, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, михаил шеремет
17:54 13.06.2022
 
В ГД заявили, что освобожденные регионы Украины навсегда под защитой России

Депутат Госдумы Шеремет: освобожденные регионы Украины навсегда перешли под защиту России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГорожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя
Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Горожане на праздновании Дня России на главной площади Мелитополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Освобожденные регионы Украины навсегда перешли под защиту России, населению не стоит опасаться возвращения украинских националистов, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Освобожденные регионы Украины уже навсегда перешли под защиту России. Российская армия призвана обеспечить безопасность в регионах и дать возможность местному населению на референдуме определиться со своим политическим будущим и дальнейшей жизнью", - сказал РИА Новости Шеремет, который побывал с визитом в Мелитополе Запорожской области.
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Депутат уверен, что если жители регионов захотят жить с Россией, то их стремления будут поддержаны и освобожденные территории станут полноправными субъектами Российской Федерации.
"Считаю целесообразным отправить из России в освобожденные регионы десант российских чиновников и экспертов, которые бы помогли на местах навести порядок и обеспечить быструю интеграцию территорий в российское политико-правое и экономическое пространство. Поделиться своим опытом, в частности, готовы крымские кадры", - подчеркнул депутат.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьХарьковская областьДонбассМелитопольВооруженные силы УкраиныДНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСитуация в ДНР и ЛНРМихаил Шеремет
 
 
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