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Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
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Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ
Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022
Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ
Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9%, такие данные публикует агентство Киодо. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:28
2022-06-13T16:28
япония
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9%, такие данные публикует агентство Киодо.Это на 4,6 процентных пункта ниже результатов опроса, проведенного в мае. Число тех, кто не доверяет правительству, выросло на 5,1 процентных пункта до уровня 26,9%.Главной причиной недоверия правительству 41,6% назвали "отсутствие надежды на эффективные экономические меры". Это самый высокий показатель с 2017 года.Ранее сообщалось, что более 77% опрошенных считают ударом для себя рост цен на продукты, предметы первой необходимости и энергоресурсы.Опрос проводился по телефону 11-13 июня. О числе опрошенных не сообщается.
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япония
16:28 13.06.2022
 
Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ

Агентство Киодо: рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9%, такие данные публикует агентство Киодо.
Это на 4,6 процентных пункта ниже результатов опроса, проведенного в мае. Число тех, кто не доверяет правительству, выросло на 5,1 процентных пункта до уровня 26,9%.
Главной причиной недоверия правительству 41,6% назвали "отсутствие надежды на эффективные экономические меры". Это самый высокий показатель с 2017 года.
Ранее сообщалось, что более 77% опрошенных считают ударом для себя рост цен на продукты, предметы первой необходимости и энергоресурсы.
Опрос проводился по телефону 11-13 июня. О числе опрошенных не сообщается.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 05:54
Чекунков объяснил "нервное поведение" Японии
 
Япония
 
 
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