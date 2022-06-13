https://ria.ru/20220613/yaponiya-1795047899.html

Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ

Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2022

Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9 процента, сообщили СМИ

Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9%, такие данные публикует агентство Киодо. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:28

2022-06-13T16:28

2022-06-13T16:28

япония

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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Рейтинг правительства Японии опустился до 56,9%, такие данные публикует агентство Киодо.Это на 4,6 процентных пункта ниже результатов опроса, проведенного в мае. Число тех, кто не доверяет правительству, выросло на 5,1 процентных пункта до уровня 26,9%.Главной причиной недоверия правительству 41,6% назвали "отсутствие надежды на эффективные экономические меры". Это самый высокий показатель с 2017 года.Ранее сообщалось, что более 77% опрошенных считают ударом для себя рост цен на продукты, предметы первой необходимости и энергоресурсы.Опрос проводился по телефону 11-13 июня. О числе опрошенных не сообщается.

https://ria.ru/20220611/yaponiya-1794711983.html

япония

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2022

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япония