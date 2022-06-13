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Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:02
2022-06-13T16:02
2022-06-13T16:02
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в мире
северодонецк
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, там находятся около 500 местных жителей.В понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории предприятия "Азов". В тот же день Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита."На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети… Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все люди, которые там находятся, отказались выезжать из города", — написал Гайдай в Telegram-канале.Ранее посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что на заблокированном союзными силами РФ и ЛНР предприятии находятся около 300 – 400 украинских военных, все пути для отступления для них отрезаны. По его словам, группа боевиков ищет контакты для переговоров. В субботу он также заявил, что с территории предприятия начали выходить мирные жители.
https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
Глава Луганской ОГА Гайдай заявил о попытке эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил
о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, там находятся около 500 местных жителей.
В понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории предприятия "Азов". В тот же день Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита.
"На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети… Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все люди, которые там находятся, отказались выезжать из города", — написал Гайдай в Telegram-канале.
Ранее посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что на заблокированном союзными силами РФ и ЛНР предприятии находятся около 300 – 400 украинских военных, все пути для отступления для них отрезаны. По его словам, группа боевиков ищет контакты для переговоров. В субботу он также заявил, что с территории предприятия начали выходить мирные жители.