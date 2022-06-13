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Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/ukraina-1795044339.html
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:02
2022-06-13T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, там находятся около 500 местных жителей.В понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории предприятия "Азов". В тот же день Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита."На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети… Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все люди, которые там находятся, отказались выезжать из города", — написал Гайдай в Telegram-канале.Ранее посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что на заблокированном союзными силами РФ и ЛНР предприятии находятся около 300 – 400 украинских военных, все пути для отступления для них отрезаны. По его словам, группа боевиков ищет контакты для переговоров. В субботу он также заявил, что с территории предприятия начали выходить мирные жители.
https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html
северодонецк
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в мире, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
16:02 13.06.2022
 
Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке

Глава Луганской ОГА Гайдай заявил о попытке эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкАртиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке
Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллерийское орудие ВСУ, уничтоженное в Северодонецке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, там находятся около 500 местных жителей.
В понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории предприятия "Азов". В тот же день Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита.
"На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети… Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все люди, которые там находятся, отказались выезжать из города", — написал Гайдай в Telegram-канале.
Ранее посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что на заблокированном союзными силами РФ и ЛНР предприятии находятся около 300 – 400 украинских военных, все пути для отступления для них отрезаны. По его словам, группа боевиков ищет контакты для переговоров. В субботу он также заявил, что с территории предприятия начали выходить мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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