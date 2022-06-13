https://ria.ru/20220613/ukraina-1795044339.html

Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке

Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские власти хотят эвакуировать людей с "Азота" в Северодонецке

Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:02

2022-06-13T16:02

2022-06-13T16:02

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, там находятся около 500 местных жителей.В понедельник замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. В конце мая посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщал, что украинские боевики собираются выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями, для чего намерены захватить заложников на территории предприятия "Азов". В тот же день Гайдай заявил о приостановке эвакуации мирного населения из Северодонецка. Ранее Минобороны РФ неоднократно сообщало, что киевский режим отказывается вывозить своих граждан из зоны боевых действий и использует их в качестве живого щита."На "Азоте" остаются около 500 жителей, из них 40 - дети… Пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Ранее все люди, которые там находятся, отказались выезжать из города", — написал Гайдай в Telegram-канале.Ранее посол ЛНР в РФ Мирошник сообщил, что на заблокированном союзными силами РФ и ЛНР предприятии находятся около 300 – 400 украинских военных, все пути для отступления для них отрезаны. По его словам, группа боевиков ищет контакты для переговоров. В субботу он также заявил, что с территории предприятия начали выходить мирные жители.

https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html

северодонецк

луганская народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, северодонецк, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины