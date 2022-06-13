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Украинские войска обстреляли Кременную из "Града"

Украинские войска обстреляли Кременную из "Града" - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Кременную из "Града"

Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:17

2022-06-13T18:17

2022-06-13T18:54

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Верхнекаменка по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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