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ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО "Ураган"

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из РСЗО "Ураган"

Украинские войска в 17.52 обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Ураган", заявило представительство Донецкой Народной РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:10

2022-06-13T18:10

2022-06-13T18:22

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 17.52 обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Ураган", заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.52 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Ворошиловский, Киевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-27 "Ураган", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск с применением ракет из РСЗО "Град". Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела была повреждена кровля больницы, а мужчина, который находился в здании, получил осколочное ранение бедра. Мэр добавил, что из-за обстрела Киевского района произошло возгорание газопровода.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, сцкк