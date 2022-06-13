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Нижегородцы увидели световое шоу на стенах Кремля в День России
Нижегородцы увидели световое шоу на стенах Кремля в День России - РИА Новости, 13.06.2022
Нижегородцы увидели световое шоу на стенах Кремля в День России
Световое шоу, посвященное разнообразию культур России, продемонстрировали на стенах кремля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T00:18
2022-06-13T00:18
2022-06-13T00:18
нижегородская область
глеб никитин
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общество
день россии
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн — РИА Новости. Световое шоу, посвященное разнообразию культур России, продемонстрировали на стенах кремля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.Нижегородцы и гости города увидели известные архитектурные сооружения и памятники региона и страны, технические изобретения. Во время шоу на стенах кремля появляются ленты с узнаваемыми орнаментами, узорами и народной росписью, а в финале вдоль главной крепости сияет флаг России."Большой театр и Нижегородский театр драмы, Исаакиевский собор и Нижегородская ярмарка, московский Кремль и мечеть Кул-Шариф — в этом году 3D-мэппинг от dreamlaser на стене Нижегородского кремля в День России посвящен разнообразию культур нашей великой страны, дружбе народов и единству", — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале и разместил видео.Он также сообщил, что аудиовизуальное шоу на стенах Нижегородского кремля — от Тайницкой башни до Часовой — будет транслироваться до рассвета.
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глеб никитин, россия, общество, день россии, нижний новгород
Нижегородцы увидели световое шоу на стенах Кремля в День России
Нижегородцы увидели световое шоу на стенах Кремля, посвященное разнообразию культур России