https://ria.ru/20220613/poklonskaya-1795002541.html
Биография Натальи Поклонской
Биография Натальи Поклонской - РИА Новости, 13.06.2022
Биография Натальи Поклонской
Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:13
2022-06-13T11:13
2022-06-13T11:13
справки
россия
республика крым
украина
наталья поклонская
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Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины).В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым.В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории.С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым.С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.В 2014-2016 годах Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым.18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы РФ седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия".Была заместителем председателя комитета ГД по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.16 апреля 2021 года Наталья Поклонская сообщила, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года. 28 мая 2021 года Поклонская заявила о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой.13 октября 2021 года Наталья Поклонская была назначена Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.Поклонская сообщила, что прошла стажировку в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии МИД России. Однако 19 января 2021 года стало известно, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.2 февраля 2022 года была назначена заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Курировала вопросы культуры и защиты прав соотечественников.13 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Натальи Поклонской от должности.Сама Поклонская в Telegram-канале сообщила, что документ подписан "в связи с моим переходом на другую работу", и поблагодарила главу государства за поддержку и доверие.Государственный советник юстиции 3 класса (2015). Награждена орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, республика крым, украина, наталья поклонская
Наталья Владимировна Поклонская родилась 18 марта 1980 года
в селе Михайловка Перевальского района Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне Луганская область Украины).
В 2002 году окончила украинский Национальный университет внутренних дел по специальности "Правоведение".
В 2002-2006 годах работала помощником прокурора Красногвардейского района Республики Крым.
В 2006-2010 годах была помощником прокурора города Евпатории
.
С 2010 по 2011 год – прокурор, заместитель начальника отдела надзора за соблюдением законов спецподразделениями и иными учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Автономной Республики Крым.
С 2011 по 2012 год возглавляла Симферопольскую межрайонную природоохранную прокуратуру.
В 2012-2014 годах – старший прокурор 2-го отдела процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания государственного обвинения управления надзора за соблюдением законов органами внутренних дел Главного управления надзора за соблюдением законов в уголовном производстве Генеральной прокуратуры Украины.
В 2014-2016 годах Поклонская занимала пост прокурора Республики Крым.
18 сентября 2016 года она была избрана депутатом Государственной Думы РФ
седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией "Единая Россия
".
Была заместителем председателя комитета ГД
по международным делам. Входила в комиссию ГД по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности; комиссию ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
16 апреля 2021 года Наталья Поклонская сообщила
, что зарегистрировалась в качестве участника предварительного внутрипартийного голосования партии "Единая Россия" по определению кандидатов, которые будут баллотироваться в нижнюю палату российского парламента нового созыва в сентябре 2021 года. 28 мая 2021 года Поклонская заявила
о снятии своей кандидатуры с праймериз в связи с новой работой.
13 октября 2021 года Наталья Поклонская была назначена
Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республики Кабо-Верде.
Поклонская сообщила, что прошла стажировку
в МИД РФ и курсы в Дипломатической академии МИД России. Однако 19 января 2021 года стало известно, что у Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства
, ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.
2 февраля 2022 года была назначена
заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ
, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Курировала вопросы культуры и защиты прав соотечественников.
13 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ
об освобождении Натальи Поклонской от должности.
Сама Поклонская в Telegram-канале
сообщила, что документ подписан "в связи с моим переходом на другую работу", и поблагодарила главу государства за поддержку и доверие.
Награждена
орденом "За верность долгу" Республики Крым (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников