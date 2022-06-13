https://ria.ru/20220613/naemniki-1794984207.html

В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников

В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников - РИА Новости, 13.06.2022

В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников

В ходе боев за город Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T08:53

2022-06-13T08:53

2022-06-13T08:53

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

рубежное

украина

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. В ходе боев за город Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.Приволье - город на западе ЛНР, граничит с подконтрольными ЛНР городами Кременная и Рубежное. Само Приволье пока подконтрольно киевским силовикам."Союзные силы активно разбирают группировки в Северодонецке, Лисичанске и Приволье… Из Приволья часть украинских войск вышла в сторону Новодружевки. Отдельные из них пытались прятаться в посадках и в меловом карьере между Новодружевкой и Белогоровкой. По ним наносятся удары. Спокойно менять позиции им уже никто не даст. Среди погибших есть иностранные наемники. Точное количество ликвидированной "западной помощи" сейчас сказать сложно", - сообщил Мирошник в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20220608/naemnik-1793986364.html

луганская народная республика

северодонецк

рубежное

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, луганская народная республика, северодонецк, рубежное, украина