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В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников - РИА Новости, 13.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/naemniki-1794984207.html
В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников
В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников - РИА Новости, 13.06.2022
В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников
В ходе боев за город Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T08:53
2022-06-13T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
рубежное
украина
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. В ходе боев за город Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.Приволье - город на западе ЛНР, граничит с подконтрольными ЛНР городами Кременная и Рубежное. Само Приволье пока подконтрольно киевским силовикам."Союзные силы активно разбирают группировки в Северодонецке, Лисичанске и Приволье… Из Приволья часть украинских войск вышла в сторону Новодружевки. Отдельные из них пытались прятаться в посадках и в меловом карьере между Новодружевкой и Белогоровкой. По ним наносятся удары. Спокойно менять позиции им уже никто не даст. Среди погибших есть иностранные наемники. Точное количество ликвидированной "западной помощи" сейчас сказать сложно", - сообщил Мирошник в своём Telegram-канале.
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луганская народная республика
северодонецк
рубежное
украина
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, рубежное, украина
08:53 13.06.2022
 
В городе Приволье в ЛНР уничтожили иностранных наемников

Посол в России Мирошник: иностранных наемников уничтожили в боях за город Приволье в ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. В ходе боев за город Приволье уничтожены иностранные наемники, воевавшие на стороне Киева, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Приволье - город на западе ЛНР, граничит с подконтрольными ЛНР городами Кременная и Рубежное. Само Приволье пока подконтрольно киевским силовикам.
"Союзные силы активно разбирают группировки в Северодонецке, Лисичанске и Приволье… Из Приволья часть украинских войск вышла в сторону Новодружевки. Отдельные из них пытались прятаться в посадках и в меловом карьере между Новодружевкой и Белогоровкой. По ним наносятся удары. Спокойно менять позиции им уже никто не даст. Среди погибших есть иностранные наемники. Точное количество ликвидированной "западной помощи" сейчас сказать сложно", - сообщил Мирошник в своём Telegram-канале.
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