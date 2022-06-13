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Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро" - РИА Новости, 13.06.2022
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Культура
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Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро"
Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро" - РИА Новости, 13.06.2022
Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро"
Советский и армянский актер театра и кино Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования, науки,... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:42
2022-06-13T14:18
культура
кино и сериалы
армения
ссср
ереван
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ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Советский и армянский актер театра и кино Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.Актер родился 9 сентября 1942 года. Закончил актерский факультет театрального института Еревана. Наиболее известен по ролям в картинках "Бриллиантовая рука" (1968), "Сердца трех"(1992), "Графиня де Монсоро (1997)", "Роксолана (1997)".
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кино и сериалы, армения, ссср, ереван
11:42 13.06.2022 (обновлено: 14:18 13.06.2022)
 
Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро"

Умер советский актер Котанджян, известный по фильмам "Сердца трех" и "Графиня де Монсоро"

© Студия "Шанс", 1997Кадр из фильма "Графиня де Монсоро"
Кадр из фильма Графиня де Монсоро
© Студия "Шанс", 1997
Кадр из фильма "Графиня де Монсоро" . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Советский и армянский актер театра и кино Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

"Скончался народный артист Армении Рафаэль Котанджян", — рассказала собеседница агентства.

Актер родился 9 сентября 1942 года. Закончил актерский факультет театрального института Еревана. Наиболее известен по ролям в картинках "Бриллиантовая рука" (1968), "Сердца трех"(1992), "Графиня де Монсоро (1997)", "Роксолана (1997)".
 
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