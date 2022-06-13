https://ria.ru/20220613/kotandzhyan-1795006415.html

Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро"

Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро" - РИА Новости, 13.06.2022

Умер актер из фильмов "Бриллиантовая рука" и "Графиня де Монсоро"

Советский и армянский актер театра и кино Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования, науки,... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:42

2022-06-13T11:42

2022-06-13T14:18

культура

кино и сериалы

армения

ссср

ереван

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795005973_0:18:633:374_1920x0_80_0_0_a31515d893eaa074ba42a8e228228644.jpg

ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Советский и армянский актер театра и кино Рафаэль Котанджян умер в возрасте 79 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.Актер родился 9 сентября 1942 года. Закончил актерский факультет театрального института Еревана. Наиболее известен по ролям в картинках "Бриллиантовая рука" (1968), "Сердца трех"(1992), "Графиня де Монсоро (1997)", "Роксолана (1997)".

армения

ссср

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кино и сериалы, армения, ссср, ереван