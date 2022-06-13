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В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795006564.html
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:44
2022-06-13T11:44
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 180, госпитализировано - 118 человек, выздоровело - 198 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 720 случая коронавируса, выздоровели 2 583 048 человек, умерли 43 906 человек.
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
11:44 13.06.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки выявили 180 случаев COVID-19, умерли 11 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники готовят пациента с COVID-19 к проведению компьютерной томографии
Медицинские сотрудники готовят пациента с COVID-19 к проведению компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники готовят пациента с COVID-19 к проведению компьютерной томографии . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 180, госпитализировано - 118 человек, выздоровело - 198 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 720 случая коронавируса, выздоровели 2 583 048 человек, умерли 43 906 человек.
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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