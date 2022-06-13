https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795006564.html

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T11:44

2022-06-13T11:44

2022-06-13T11:44

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 180, госпитализировано - 118 человек, выздоровело - 198 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 720 случая коронавируса, выздоровели 2 583 048 человек, умерли 43 906 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220612/omikron-1794834084.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии