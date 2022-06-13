https://ria.ru/20220613/koronavirus-1795006564.html
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.06.2022
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T11:44
2022-06-13T11:44
2022-06-13T11:44
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031114_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_8f98fabcf2e989905a8af1af7f8234a7.jpg
МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 180 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 180, госпитализировано - 118 человек, выздоровело - 198 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 217 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 773 720 случая коронавируса, выздоровели 2 583 048 человек, умерли 43 906 человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20220612/omikron-1794834084.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031114_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_278ce0e5d5adb7fcdb4f6f9e494b5587.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 180 случаев COVID-19, умерли 11 человек