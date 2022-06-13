https://ria.ru/20220613/izvestiya-1795080944.html
"Известия" сообщили о хакерской атаке на сайт
"Известия" сообщили о хакерской атаке на сайт - РИА Новости, 13.06.2022
"Известия" сообщили о хакерской атаке на сайт
МИЦ "Известия" опроверг существование обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и заявил, что сайт был взломан... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T20:49
2022-06-13T20:49
2022-06-13T20:53
технологии
сергей кириенко
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МОСКВА. 13 июн - РИА Новости. МИЦ "Известия" опроверг существование обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и заявил, что сайт был взломан хакерами.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сайт "Известий" был взломан, там была размещена публикация с заявлением Кириенко, однако позже пост удалили. "Известия" объяснили, что утром 12 июня группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников "Известий" и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения. Отмечается, что часть информации была опубликована, однако сотрудники МИЦ "Известия" оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта."Таким образом, МИЦ "Известия" официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции", - сказал генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, слова которого приводятся в Telegram-канале издания.Также Тюлин заявил, что произошедшее - результат хакерской атаки на флагманский портал МИЦ "Известия".В завершении добавляется, что в МИЦ "Известия" проводится совместное со специалистами по кибербезопасности расследование по факту произошедшего.
https://ria.ru/20220608/khaker-1793984222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сергей кириенко
20:49 13.06.2022 (обновлено: 20:53 13.06.2022)
"Известия" сообщили о хакерской атаке на сайт
"Известия" сообщили о хакерской атаке на сайт и опровергли обращение от имени Кириенко
МОСКВА. 13 июн - РИА Новости.
МИЦ "Известия" опроверг
существование обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и заявил, что сайт был взломан хакерами.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что сайт "Известий" был взломан, там была размещена публикация с заявлением Кириенко, однако позже пост удалили. "Известия" объяснили, что утром 12 июня группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников "Известий" и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения. Отмечается, что часть информации была опубликована, однако сотрудники МИЦ "Известия" оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта.
"Таким образом, МИЦ "Известия" официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко
, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции", - сказал генеральный директор МИЦ "Известия" Владимир Тюлин, слова которого приводятся в Telegram-канале издания.
Также Тюлин заявил, что произошедшее - результат хакерской атаки на флагманский портал МИЦ "Известия".
В завершении добавляется, что в МИЦ "Известия" проводится совместное со специалистами по кибербезопасности расследование по факту произошедшего.