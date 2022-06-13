https://ria.ru/20220613/donbass-1795057456.html

Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана"

Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана" - РИА Новости, 13.06.2022

Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана"

Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе Донецка уцелел при обстреле со стороны украинских войск, боеприпас от РСЗО "Ураган" не разорвался, передаёт... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:34

2022-06-13T17:34

2022-06-13T17:45

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донбасс

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украинская православная церковь

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе Донецка уцелел при обстреле со стороны украинских войск, боеприпас от РСЗО "Ураган" не разорвался, передаёт корреспондент РИА Новости.Реактивные снаряды привели к разрушениям в районе, есть погибшие и раненые. Однако ближайший к храму боеприпас не разорвался, лишь слегка повредив кровлю и стоящую рядом машину.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, украинская православная церковь