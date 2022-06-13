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Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана" - РИА Новости, 13.06.2022
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Религия
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Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана"
Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана" - РИА Новости, 13.06.2022
Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана"
Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе Донецка уцелел при обстреле со стороны украинских войск, боеприпас от РСЗО "Ураган" не разорвался, передаёт... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:34
2022-06-13T17:45
религия
донбасс
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
украинская православная церковь
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе Донецка уцелел при обстреле со стороны украинских войск, боеприпас от РСЗО "Ураган" не разорвался, передаёт корреспондент РИА Новости.Реактивные снаряды привели к разрушениям в районе, есть погибшие и раненые. Однако ближайший к храму боеприпас не разорвался, лишь слегка повредив кровлю и стоящую рядом машину.
донбасс
донецк (днр)
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донбасс, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, украинская православная церковь
17:34 13.06.2022 (обновлено: 17:45 13.06.2022)
 
Православный храм в Донецке уцелел при обстреле из украинского "Урагана"

Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе Донецка уцелел при обстреле из "Урагана"

© РИА НовостиХрам в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из "Урагана". Кадр видео
Храм в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из Урагана. Кадр видео
© РИА Новости
Храм в Донецке, уцелевший при украинском обстреле из "Урагана". Кадр видео
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Свято-Владимирский храм в Куйбышевском районе Донецка уцелел при обстреле со стороны украинских войск, боеприпас от РСЗО "Ураган" не разорвался, передаёт корреспондент РИА Новости.
Реактивные снаряды привели к разрушениям в районе, есть погибшие и раненые. Однако ближайший к храму боеприпас не разорвался, лишь слегка повредив кровлю и стоящую рядом машину.
 
РелигияДонбассДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныУкраинаУкраинская православная церковь
 
 
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