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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки - РИА Новости, 13.06.2022

Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки

Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T17:21

2022-06-13T17:21

2022-06-13T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в понедельник сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Калининский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и семь снарядов калибром 152 миллиметра."Поступила информация о ранении мирной жительницы в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Шепелева, 6 (Калининский район город Горловка, жилой массив "Солнечный")", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-13T17:21 true PT0M49S

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Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины, видео