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Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки - РИА Новости, 13.06.2022
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T17:21
2022-06-13T17:21
2022-06-13T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Калининского района Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в понедельник сообщало, что украинские войска два раза обстреливали Калининский район Горловки, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и семь снарядов калибром 152 миллиметра."Поступила информация о ранении мирной жительницы в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) по улице Шепелева, 6 (Калининский район город Горловка, жилой массив "Солнечный")", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
горловка
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
2022-06-13T17:21
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PT0M49S
РИА Новости
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в мире, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, донбасс, вооруженные силы украины, видео
17:21 13.06.2022 (обновлено: 17:22 13.06.2022)
Мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки
Мэр Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ Калининского района Горловки