https://ria.ru/20220613/donbass-1795051180.html

Украинские войска обстреляли Верхнеторецк

Украинские войска обстреляли Верхнеторецк - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Верхнеторецк

Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:46

2022-06-13T16:46

2022-06-13T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

авдеевка

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220605/tribunal-1793148294.html

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в мире, украина, авдеевка