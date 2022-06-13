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Украинские войска обстреляли Верхнеторецк
Украинские войска обстреляли Верхнеторецк - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Верхнеторецк
Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:46
2022-06-13T16:46
2022-06-13T16:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
авдеевка
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
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в мире, украина, авдеевка
Украинские войска обстреляли Верхнеторецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по Верхнеторецкому