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Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк

Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк

Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:18

2022-06-13T16:18

2022-06-13T17:26

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналистам агентства пришлось спуститься в бомбоубежище в Куйбышевском районе города, так как рядом идет обстрел, предположительно, из РСЗО "Ураган".Ранее в понедельник удар был нанесен по рынку, там погибли 3, ранены еще 4 человека. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка. Обстрелам также подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. В ряде случаев использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-13T16:18 true PT0M49S

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, донбасс, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, видео