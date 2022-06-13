https://ria.ru/20220613/donbass-1795047045.html
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:18
2022-06-13T16:18
2022-06-13T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
днр
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795042280_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ef2885b8b3c40155ab66ef42d018eadf.jpg
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналистам агентства пришлось спуститься в бомбоубежище в Куйбышевском районе города, так как рядом идет обстрел, предположительно, из РСЗО "Ураган".Ранее в понедельник удар был нанесен по рынку, там погибли 3, ранены еще 4 человека. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка. Обстрелам также подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. В ряде случаев использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.
донбасс
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795042280_256:0:1696:1080_1920x0_80_0_0_d5d7fb68d64d8131c0b60184a062bd68.jpg
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
2022-06-13T16:18
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донбасс, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, видео
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-06-13T16:18
true
PT0M49S
16:18 13.06.2022 (обновлено: 17:26 13.06.2022)
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
Украинские войска подвергли Донецк интенсивным обстрелам, люди укрываются в убежищах