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Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк - РИА Новости, 13.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220613/donbass-1795047045.html
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:18
2022-06-13T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
днр
донецк (днр)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт корреспондент РИА Новости.Журналистам агентства пришлось спуститься в бомбоубежище в Куйбышевском районе города, так как рядом идет обстрел, предположительно, из РСЗО "Ураган".Ранее в понедельник удар был нанесен по рынку, там погибли 3, ранены еще 4 человека. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка. Обстрелам также подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. В ряде случаев использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке
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РИА Новости
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5
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в мире, вооруженные силы украины, донбасс, днр, донецк (днр), ситуация в днр и лнр, видео
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-06-13T16:18
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16:18 13.06.2022 (обновлено: 17:26 13.06.2022)
 
Украинские войска продолжают интенсивно обстреливать Донецк

Украинские войска подвергли Донецк интенсивным обстрелам, люди укрываются в убежищах

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска подвергли в понедельник Донецк одному из самых интенсивных за последнее время обстрелов, в настоящее время они продолжаются, передаёт корреспондент РИА Новости.
Журналистам агентства пришлось спуститься в бомбоубежище в Куйбышевском районе города, так как рядом идет обстрел, предположительно, из РСЗО "Ураган".
Ранее в понедельник удар был нанесен по рынку, там погибли 3, ранены еще 4 человека. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела Буденновского района Донецка. Обстрелам также подверглись Куйбышевский и Кировский районы города. В ряде случаев использовались снаряды 155-го "натовского" калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонбассДНРДонецк (ДНР)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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