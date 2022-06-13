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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T15:53

2022-06-13T15:53

2022-06-13T15:53

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район города Донецка, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.31 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 48 ракет из БМ-21 "Град", восемь снарядов калибром 155 миллиметров и 14 снарядов калибром 122 миллиметра.

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"Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке "Украинская артиллерия как с цепи сорвалась" - военкор о ситуации в Донецке 2022-06-13T15:53 true PT0M49S

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, видео