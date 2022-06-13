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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:37

2022-06-13T13:37

2022-06-13T13:41

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск: Куйбышевский район Донецка обстреляли четыре раза снарядами калибром 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град", по Кировскому району города выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке 2022-06-13T13:37 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), нато, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, видео