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Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:37
2022-06-13T13:37
2022-06-13T13:41
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский, Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстрелах районов Донецка со стороны украинских войск: Куйбышевский район Донецка обстреляли четыре раза снарядами калибром 155 миллиметров и ракетами из РСЗО "Град", по Кировскому району города выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
2022-06-13T13:37
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), нато, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, видео
13:37 13.06.2022 (обновлено: 13:41 13.06.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
ДНР: ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка снарядами "натовского" калибра