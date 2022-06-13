https://ria.ru/20220613/donbass-1795022411.html
При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек
При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек - РИА Новости, 13.06.2022
При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек
Тринадцать человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T13:33
2022-06-13T13:33
2022-06-13T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения."В результате обстрела Буденновского района пострадало 13 человек", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
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internet-group@rian.ru
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Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке
2022-06-13T13:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины
При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек
Мэр Кулемзин: 13 человек пострадали в результате обстрела ВСУ Буденновского района Донецка