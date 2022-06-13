https://ria.ru/20220613/donbass-1795022411.html

При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек

При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек - РИА Новости, 13.06.2022

При обстреле ВСУ Буденновского района Донецка пострадали 13 человек

Тринадцать человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T13:33

2022-06-13T13:33

2022-06-13T13:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0d/1795020729_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1a7bce8a4f03835a5104dfacacc8097.jpg

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Тринадцать человек пострадали в результате обстрела украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее сообщалось, что в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения."В результате обстрела Буденновского района пострадало 13 человек", - написал Кулемзин в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке Кадры с места атаки украинских войск по рынку в Донецке 2022-06-13T13:33 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), вооруженные силы украины