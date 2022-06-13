https://ria.ru/20220613/donbass-1795015637.html

Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска в 12.32 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:49

2022-06-13T12:49

2022-06-13T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775476884_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dee386d8674e1d05bf1906c1f4a7f59.jpg

ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.32 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.32 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html

донецк (днр)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии