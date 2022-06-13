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Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска в 12.32 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:49
2022-06-13T12:49
2022-06-13T12:49
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.32 вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике, выпустив пять ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.32 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Донецку
ДНР: украинские войска выпустили еще пять ракет из "Града" по Куйбышевскому району Донецка