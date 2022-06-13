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Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка
Украинские войска в 12.09 обстреляли Буденновский район Донецка, выпущено три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:43
2022-06-13T12:43
2022-06-13T12:43
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.09 обстреляли Буденновский район Донецка, выпущено три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Буденновский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка
ДНР: ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметра