https://ria.ru/20220613/donbass-1795014751.html

Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка

Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка - РИА Новости, 13.06.2022

Украинские войска обстреляли Буденновский район Донецка

Украинские войска в 12.09 обстреляли Буденновский район Донецка, выпущено три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:43

2022-06-13T12:43

2022-06-13T12:43

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.09 обстреляли Буденновский район Донецка, выпущено три снаряда калибром 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... город Донецк (Буденновский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794886292.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии