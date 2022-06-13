https://ria.ru/20220613/donbass-1794996036.html
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР
Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки и Молодежного в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T10:28
2022-06-13T10:28
2022-06-13T10:28
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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки и Молодежного в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили 13 ракет из БМ-21 "Град" по Еленовке."По уточненным данным, в результате вчерашнего вечернего обстрела поселка городского типа Еленовка и села Молодежное осколочное ранение руки получил мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР
Мэр Донецка Кулемзин: мужчина получил ранение при обстреле украинскими войсками Еленовки