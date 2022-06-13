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Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР - РИА Новости, 13.06.2022

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Еленовки в ДНР

Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки и Молодежного в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T10:28

2022-06-13T10:28

2022-06-13T10:28

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками Еленовки и Молодежного в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска выпустили 13 ракет из БМ-21 "Град" по Еленовке."По уточненным данным, в результате вчерашнего вечернего обстрела поселка городского типа Еленовка и села Молодежное осколочное ранение руки получил мужчина 1957 года рождения", - говорится в сообщении Кулемзина в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

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Ольга Фомченкова

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