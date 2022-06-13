https://ria.ru/20220613/dnr-1795062893.html

ВСУ выпустили три снаряда по Ясиноватой

ВСУ выпустили три снаряда по Ясиноватой - РИА Новости, 13.06.2022

ВСУ выпустили три снаряда по Ясиноватой

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T18:09

2022-06-13T18:09

2022-06-13T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220613/spetsoperatsiya-1794154908.html

ясиноватая

донецкая народная республика

авдеевка

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка