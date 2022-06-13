ВСУ выпустили три снаряда по Ясиноватой
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Ясиноватую, выпустив три снаряда
Дом в Ясиноватой, обстрелянный ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую в Донецкой народной республике, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.36 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, ранее в понедельник украинские войска выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.