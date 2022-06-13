https://ria.ru/20220613/brexit-1795088263.html

Британия представила законопроект с пересмотром Brexit по Северной Ирландии

Британия представила законопроект с пересмотром Brexit по Северной Ирландии - РИА Новости, 13.06.2022

Британия представила законопроект с пересмотром Brexit по Северной Ирландии

Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T22:07

2022-06-13T22:07

2022-06-13T22:07

в мире

лиз трасс

северная ирландия

лондон

брюссель

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Британское правительство представило законопроект, в одностороннем порядке пересматривающий положения так называемого североирландского протокола в рамках соглашения о Brexit, Евросоюз уже угрожает подать иск против Лондона, сообщает телеканал Sky News.Согласно протоколу о Северной Ирландии, регион подчинялся ряду правил Евросоюза, а между Северной Ирландией и остальной частью Британии устанавливалась таможенная граница, чтобы предотвратить появление "черного хода" для товаров на единый рынок ЕС. С помощью подготовленного законопроекта Лондон планирует создать "зеленый канал" для товаров, перемещаемых из Британии в Северную Ирландию, а также изменить налоговые правила и лишить Европейский суд роли единственного арбитра в спорах.Британский кабмин настаивает, что его поправки не нарушают международного законодательства. "Мы меняем протокол, мы не избавляемся от него. Это важно признать. Мы должны были действовать, чтобы защитить людей в Британии, мы должны были действовать, чтобы защитить мир и стабильность в Северной Ирландии", - заявила глава МИД Лиз Трасс, представляя законопроект.Риторика Даунинг-стрит не убедила Брюссель. Источник в ЕС уже сообщил Sky News, что руководство ЕС подаст иск против Британии в связи с нарушением договора о выходе из Brexit от 2020 года.

https://ria.ru/20220610/toplivo-1794499608.html

https://ria.ru/20220603/velikobritaniya-1792904114.html

северная ирландия

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в мире, лиз трасс, северная ирландия, лондон, брюссель, евросоюз, европейский суд