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Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство - РИА Новости, 13.06.2022
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Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство - РИА Новости, 13.06.2022
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство
Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:35
2022-06-13T14:35
в мире
болгария
правительство болгарии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции.В коммюнике минэнерго подтверждается, что Николов в соответствии с решением партии подаст в отставку в понедельник.Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ранее подал в отставку член коалиции от ЕТН вице-премьер Гроздан Караджов. В ближайшее время ожидается отставка министра иностранных дел Теодоры Генчовски.Премьер-министр Кирил Петков заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
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в мире, болгария, правительство болгарии
12:35 13.06.2022 (обновлено: 14:35 13.06.2022)
 
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство

Министр энергетики Болгарии Николов уходит в отставку в соответствии с решением партии ЕТН

© Depositphotos / alexF-64София, столица Болгарии
София, столица Болгарии - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Depositphotos / alexF-64
София, столица Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции.
В коммюнике минэнерго подтверждается, что Николов в соответствии с решением партии подаст в отставку в понедельник.
"В связи с появившимися публикациями… мы хотели бы пояснить, что все интерпретации СМИ, касающиеся энергетической политики, особенно в сфере поставок природного газа, являются чистой спекуляцией. Отставка министра Николова - это политическое решение", - говорится в заявлении.
Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ранее подал в отставку член коалиции от ЕТН вице-премьер Гроздан Караджов. В ближайшее время ожидается отставка министра иностранных дел Теодоры Генчовски.
Премьер-министр Кирил Петков заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
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