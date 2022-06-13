https://ria.ru/20220613/bolgariya-1795030218.html
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство - РИА Новости, 13.06.2022
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство
Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T12:35
2022-06-13T12:35
2022-06-13T14:35
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции.В коммюнике минэнерго подтверждается, что Николов в соответствии с решением партии подаст в отставку в понедельник.Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ранее подал в отставку член коалиции от ЕТН вице-премьер Гроздан Караджов. В ближайшее время ожидается отставка министра иностранных дел Теодоры Генчовски.Премьер-министр Кирил Петков заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, правительство болгарии
12:35 13.06.2022 (обновлено: 14:35 13.06.2022)
Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство
Министр энергетики Болгарии Николов уходит в отставку в соответствии с решением партии ЕТН
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает
ведомство.
Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции.
В коммюнике минэнерго подтверждается, что Николов в соответствии с решением партии подаст в отставку в понедельник.
"В связи с появившимися публикациями… мы хотели бы пояснить, что все интерпретации СМИ, касающиеся энергетической политики, особенно в сфере поставок природного газа, являются чистой спекуляцией. Отставка министра Николова - это политическое решение", - говорится в заявлении.
Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ранее подал в отставку член коалиции от ЕТН вице-премьер Гроздан Караджов. В ближайшее время ожидается отставка министра иностранных дел Теодоры Генчовски.
Премьер-министр Кирил Петков заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.