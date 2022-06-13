https://ria.ru/20220613/bolgariya-1795030218.html

Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство

Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство - РИА Новости, 13.06.2022

Глава минэнерго Болгарии покидает коалиционное правительство

Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство. РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T12:35

2022-06-13T12:35

2022-06-13T14:35

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр энергетики Болгарии Александр Николов уходит в отставку в соответствии с решением своей партии, сообщает ведомство.Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции.В коммюнике минэнерго подтверждается, что Николов в соответствии с решением партии подаст в отставку в понедельник.Как сообщает Болгарское национальное радио (БНР), ранее подал в отставку член коалиции от ЕТН вице-премьер Гроздан Караджов. В ближайшее время ожидается отставка министра иностранных дел Теодоры Генчовски.Премьер-министр Кирил Петков заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.

https://ria.ru/20220609/bolgariya-1794395562.html

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Ольга Фомченкова

в мире, болгария, правительство болгарии