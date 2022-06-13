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Глава болгарского МИД подала в отставку - РИА Новости, 13.06.2022
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Глава болгарского МИД подала в отставку
Глава болгарского МИД подала в отставку - РИА Новости, 13.06.2022
Глава болгарского МИД подала в отставку
Глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку, согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции, сообщает Болгарское... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T14:28
2022-06-13T14:28
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку, согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции. В рамках этого решения в отставку уже подали министр энергетики Александр Николов и вице-премьер Гроздан Караджов.В соответствии с конституцией, Генчовска будет исполнять обязанности главы МИД до назначения нового министра.Премьер-министр Кирил Петков ранее заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
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в мире, болгария, мид болгарии
14:28 13.06.2022
 
Глава болгарского МИД подала в отставку

Глава МИД Болгарии Генчовска подала в отставку вслед за коллегами по партии

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава болгарского МИД Теодора Генчовска подала в отставку, согласно решению своей партии об исходе из правительственной коалиции, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Ранее сообщалось, что лидер партии "Есть такой народ" (ЕТН) Слави Трифонов объявил о выходе из партийной коалиции. В рамках этого решения в отставку уже подали министр энергетики Александр Николов и вице-премьер Гроздан Караджов.
В соответствии с конституцией, Генчовска будет исполнять обязанности главы МИД до назначения нового министра.
Премьер-министр Кирил Петков ранее заявлял, что надеется сохранить правительство меньшинства даже после развала коалиции.
В Болгарии в 2021 году три раза проходили досрочные парламентские выборы из-за невозможности сформировать правительство по их итогам. Только после выборов в ноябре политикам удалось создать правительственную коалицию.
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