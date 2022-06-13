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Российские ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа - РИА Новости, 13.06.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220613/baggi-amfibiya-1794974228.html
Российские ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа
Российские ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа - РИА Новости, 13.06.2022
Российские ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа
Специалисты общевойсковой академии Вооруженных сил России ордена Жукова разработали проект багги-амфибии — шестиколесного мотовездехода, предназначенного для... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T03:10
2022-06-13T03:50
новое оружие россии
безопасность
технологии
вооруженные силы рф
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армия
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Специалисты общевойсковой академии Вооруженных сил России ордена Жукова разработали проект багги-амфибии — шестиколесного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, и ведения боев в составе тактических групп, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Согласно реферату изобретения, масса мотовездехода с колесной формулой "шесть на шесть" составляет 1,2 тонны, скорость — 120 километров в час по суше и 12 километров в час по воде. В задней части корпуса машины предусмотрен погружной водоходный винт, причем колеса выполнены с возможностью установки на них гусениц для передвижения по весенней распутице и грязи или лыж — по снегу.Военные ученые обосновывают целесообразность создания такого багги ссылаясь на трудности применения существующих моделей такой техники в бою: из-за больших габаритов она заметна для противника, ее невозможно доставить на вертолете. Недостаточная мобильность вкупе со низким скоростным маневрированием чреваты риском уничтожения, подчеркивают разработчики."При единственном входе личный состав при обнаружении этого транспортного средства не успеет спешиться или покинуть транспортное средство и будет уничтожен", — говорится в документе.Кроме того, при средней скорости, стоящих сегодня на вооружении российской армии мотовездеходов в 90 километров в час во время боя этому транспортному средству придется постоянно ехать на "пике возможностей", а это скажется как на ресурсе его узлов и агрегатов, так и на низкой экономии топлива, что приведет к снижению запаса хода платформы.По утверждению специалистов военной академии, в новом багги устранят эти недостатки: он будет отличаться меньшим удельныи давлениеи на опорное основание (снег), повышенной проходимостью и водоходностью, а подобранная и рассчитанная моторно-трансмиссионная компоновка с шасси даст выигрыш в скорости, управляемости и запасе хода."Таким образом, применение мотовездеходной транспортной платформы позволит повысить мобильность тактических войсковых формирований подразделений Министерства Обороны Российской Федерации путем повышения проходимости применяемой техники при выполнении боевых задач", — отмечается в реферате изобретения.
https://ria.ru/20220605/baltika-1793283801.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы рф, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), армия, москва, россия
03:10 13.06.2022 (обновлено: 03:50 13.06.2022)
 
Российские ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа

Российские военные ученые спроектировали новейший багги-амфибию для спецназа

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкТест-драйва багги
Тест-драйва багги - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Тест-драйва багги. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Специалисты общевойсковой академии Вооруженных сил России ордена Жукова разработали проект багги-амфибии — шестиколесного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности, в том числе по воде, и ведения боев в составе тактических групп, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.
Согласно реферату изобретения, масса мотовездехода с колесной формулой "шесть на шесть" составляет 1,2 тонны, скорость — 120 километров в час по суше и 12 километров в час по воде. В задней части корпуса машины предусмотрен погружной водоходный винт, причем колеса выполнены с возможностью установки на них гусениц для передвижения по весенней распутице и грязи или лыж — по снегу.
Военные ученые обосновывают целесообразность создания такого багги ссылаясь на трудности применения существующих моделей такой техники в бою: из-за больших габаритов она заметна для противника, ее невозможно доставить на вертолете. Недостаточная мобильность вкупе со низким скоростным маневрированием чреваты риском уничтожения, подчеркивают разработчики.
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"При единственном входе личный состав при обнаружении этого транспортного средства не успеет спешиться или покинуть транспортное средство и будет уничтожен", — говорится в документе.
Кроме того, при средней скорости, стоящих сегодня на вооружении российской армии мотовездеходов в 90 километров в час во время боя этому транспортному средству придется постоянно ехать на "пике возможностей", а это скажется как на ресурсе его узлов и агрегатов, так и на низкой экономии топлива, что приведет к снижению запаса хода платформы.
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По утверждению специалистов военной академии, в новом багги устранят эти недостатки: он будет отличаться меньшим удельныи давлениеи на опорное основание (снег), повышенной проходимостью и водоходностью, а подобранная и рассчитанная моторно-трансмиссионная компоновка с шасси даст выигрыш в скорости, управляемости и запасе хода.
"Таким образом, применение мотовездеходной транспортной платформы позволит повысить мобильность тактических войсковых формирований подразделений Министерства Обороны Российской Федерации путем повышения проходимости применяемой техники при выполнении боевых задач", — отмечается в реферате изобретения.
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