https://ria.ru/20220613/alzhir-1795047654.html

В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом

В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом - РИА Новости, 13.06.2022

В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом

Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила о происходящем сближении Алжира и России, которое якобы повлияло на решение африканской страны разорвать... РИА Новости, 13.06.2022

2022-06-13T16:27

2022-06-13T16:27

2022-06-13T16:27

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россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила о происходящем сближении Алжира и России, которое якобы повлияло на решение африканской страны разорвать договор о дружбе с Мадридом.Алжир в начале июня приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за разногласий по поводу будущего Западной Сахары."Я вспоминала наши последние международные встречи (с Алжиром – ред.). Я возглавляю главный консультативный орган Международного валютного фонда и мне приходилось председательствовать на весенних заседаниях. Уже тогда я заметила, что Алжир все больше сближается с Россией. Я не была сильно удивлена тому, что мы сейчас видим", - сказала Кальвиньо в интервью радиостанции Catalunya Radio.Правительство Испании ранее заявило, что анализирует последствия решения Алжира приостановить действие договора, намерено дать твердый ответ.

https://ria.ru/20220520/alzhir-1789831488.html

испания

россия

алжир (республика)

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Ольга Фомченкова

в мире, испания, россия, алжир (республика)