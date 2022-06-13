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В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом - РИА Новости, 13.06.2022
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В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом
В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом - РИА Новости, 13.06.2022
В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом
Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила о происходящем сближении Алжира и России, которое якобы повлияло на решение африканской страны разорвать... РИА Новости, 13.06.2022
2022-06-13T16:27
2022-06-13T16:27
в мире
испания
россия
алжир (республика)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила о происходящем сближении Алжира и России, которое якобы повлияло на решение африканской страны разорвать договор о дружбе с Мадридом.Алжир в начале июня приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за разногласий по поводу будущего Западной Сахары."Я вспоминала наши последние международные встречи (с Алжиром – ред.). Я возглавляю главный консультативный орган Международного валютного фонда и мне приходилось председательствовать на весенних заседаниях. Уже тогда я заметила, что Алжир все больше сближается с Россией. Я не была сильно удивлена тому,&nbsp; что мы сейчас видим", - сказала Кальвиньо в интервью радиостанции Catalunya Radio.Правительство Испании ранее заявило, что анализирует последствия решения Алжира приостановить действие договора, намерено дать твердый ответ.
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в мире, испания, россия, алжир (республика)
16:27 13.06.2022
 
В Испании рассказали, почему Алжир разорвал договор о дружбе с Мадридом

Испанский министр Кальвиньо связала сближение Алжира с Москвой с его охлаждением к Мадриду

© РИА Новости / Первенцев / Перейти в фотобанкВид на город Алжир
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
© РИА Новости / Первенцев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Министр экономики Испании Надя Кальвиньо заявила о происходящем сближении Алжира и России, которое якобы повлияло на решение африканской страны разорвать договор о дружбе с Мадридом.
Алжир в начале июня приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за разногласий по поводу будущего Западной Сахары.
"Я вспоминала наши последние международные встречи (с Алжиром – ред.). Я возглавляю главный консультативный орган Международного валютного фонда и мне приходилось председательствовать на весенних заседаниях. Уже тогда я заметила, что Алжир все больше сближается с Россией. Я не была сильно удивлена тому,  что мы сейчас видим", - сказала Кальвиньо в интервью радиостанции Catalunya Radio.
Правительство Испании ранее заявило, что анализирует последствия решения Алжира приостановить действие договора, намерено дать твердый ответ.
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