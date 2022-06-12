https://ria.ru/20220612/znamya-1794888579.html

На Поклонной горе развернули самое большое в мире Знамя Победы

На Поклонной горе развернули самое большое в мире Знамя Победы - РИА Новости, 12.06.2022

На Поклонной горе развернули самое большое в мире Знамя Победы

Участники проекта "Непокоренные" развернули на Поклонной горе самое большое в мире Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:09

2022-06-12T14:09

2022-06-12T14:55

общество

день россии

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Участники проекта "Непокоренные" развернули на Поклонной горе самое большое в мире Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости.Акция состоялась на Площади Победителей, у главного входа в музей Победы. Ее участники были одеты в футболки с названием проекта "Непокоренные"."Размер самого большого полотна копии Знамени Победы <...> составляет 33 метра в ширину и 63 метра в длину", — говорится на официальном сайте музея.Проект "Непокоренные" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. В этом году акция пройдет с 11 по 23 июня по маршруту Россия — Белоруссия. Знамя Победы развернут в 11 городах воинской славы и городах-героях от Москвы до Брестской крепости. Кроме того, активисты возьмут у Кремлевской стены Вечный огонь, который также доставят в Брестскую крепость.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, день россии, москва