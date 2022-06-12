14:09 12.06.2022 (обновлено: 14:55 12.06.2022)
На Поклонной горе развернули самое большое в мире Знамя Победы
Самое большое в мире Знамя Победы развернули на Поклонной горе у Музея Победы
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамую большую копию Знамени Победы развернули участники международного проекта "Непокоренные" в День России у стен Музея Победы на Поклонной горе
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Участники проекта "Непокоренные" развернули на Поклонной горе самое большое в мире Знамя Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Акция состоялась на Площади Победителей, у главного входа в музей Победы. Ее участники были одеты в футболки с названием проекта "Непокоренные".
"Размер самого большого полотна копии Знамени Победы <...> составляет 33 метра в ширину и 63 метра в длину", — говорится на официальном сайте музея.
Проект "Непокоренные" направлен на развитие общественной дипломатии и межнационального сотрудничества среди молодежи стран СНГ. В этом году акция пройдет с 11 по 23 июня по маршруту Россия — Белоруссия. Знамя Победы развернут в 11 городах воинской славы и городах-героях от Москвы до Брестской крепости. Кроме того, активисты возьмут у Кремлевской стены Вечный огонь, который также доставят в Брестскую крепость.
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