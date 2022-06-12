https://ria.ru/20220612/yugra-1794878901.html

В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей

В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей - РИА Новости, 12.06.2022

В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей

Большой центр цифровых компетенций с детским технопарком и кванториумом открылся в День России в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T12:41

2022-06-12T12:41

2022-06-12T12:41

ханты-мансийский автономный округ

общество

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

дети

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Большой центр цифровых компетенций с детским технопарком и кванториумом открылся в День России в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."На сегодняшний день это самый большой центр цифровых компетенций (на территории муниципалитета). Здесь и умная библиотека, и кванториум, и детский технопарк, и молодежная резиденция. С цоколем – четыре этажа, 1600 квадратных метров. Здесь не только развлечения, здесь детей учат профессиональным программам, выдают дипломы государственного образца. Такое сочетание: и время провести с пользой, и чему-то научиться", - сказал глава Сургутского района.По его словам, на реализацию проекта было направлено более 120 миллионов рублей, в которые входит выкуп офисного здания, капитальный ремонт и закупка оборудования.Объект в Барсово – уже пятый молодежный центр в Сургутском районе. Помещение оснащено самой большой медиазоной в муниципалитете с современной техникой, коворкинг-зоной и киберзоной с долгожданным автосимулятором, уточнили в районной администрации.Центр включает в себя цифровую библиотеку с возможностью получения услуг у робота-библиотекаря, школу искусств с музыкальным компьютерным классом, который позволит включить в учебные программы использование инноваций в области музыкального искусства, а также мультимедийную студию, в которой дети смогут изучать компьютерную графику, 3D-моделирование, цифровую живопись, создавать мультипликационные фильмы и шоу-номера песочной анимации для "живого" зрительного зала.

https://ria.ru/20220525/oborudovanie-1790545054.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, дети