https://ria.ru/20220612/yugra-1794878901.html
В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей
В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей - РИА Новости, 12.06.2022
В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей
Большой центр цифровых компетенций с детским технопарком и кванториумом открылся в День России в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:41
2022-06-12T12:41
2022-06-12T12:41
ханты-мансийский автономный округ
общество
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
дети
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Большой центр цифровых компетенций с детским технопарком и кванториумом открылся в День России в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой."На сегодняшний день это самый большой центр цифровых компетенций (на территории муниципалитета). Здесь и умная библиотека, и кванториум, и детский технопарк, и молодежная резиденция. С цоколем – четыре этажа, 1600 квадратных метров. Здесь не только развлечения, здесь детей учат профессиональным программам, выдают дипломы государственного образца. Такое сочетание: и время провести с пользой, и чему-то научиться", - сказал глава Сургутского района.По его словам, на реализацию проекта было направлено более 120 миллионов рублей, в которые входит выкуп офисного здания, капитальный ремонт и закупка оборудования.Объект в Барсово – уже пятый молодежный центр в Сургутском районе. Помещение оснащено самой большой медиазоной в муниципалитете с современной техникой, коворкинг-зоной и киберзоной с долгожданным автосимулятором, уточнили в районной администрации.Центр включает в себя цифровую библиотеку с возможностью получения услуг у робота-библиотекаря, школу искусств с музыкальным компьютерным классом, который позволит включить в учебные программы использование инноваций в области музыкального искусства, а также мультимедийную студию, в которой дети смогут изучать компьютерную графику, 3D-моделирование, цифровую живопись, создавать мультипликационные фильмы и шоу-номера песочной анимации для "живого" зрительного зала.
https://ria.ru/20220525/oborudovanie-1790545054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, дети
В Югре открыли большой центр цифровых компетенций для детей
Большой центр цифровых компетенций для детей открылся в Сургутском районе Югры
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Большой центр цифровых компетенций с детским технопарком и кванториумом открылся в День России в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил журналистам глава района Андрей Трубецкой.
"На сегодняшний день это самый большой центр цифровых компетенций (на территории муниципалитета). Здесь и умная библиотека, и кванториум, и детский технопарк, и молодежная резиденция. С цоколем – четыре этажа, 1600 квадратных метров. Здесь не только развлечения, здесь детей учат профессиональным программам, выдают дипломы государственного образца. Такое сочетание: и время провести с пользой, и чему-то научиться", - сказал глава Сургутского района
.
По его словам, на реализацию проекта было направлено более 120 миллионов рублей, в которые входит выкуп офисного здания, капитальный ремонт и закупка оборудования.
Объект в Барсово – уже пятый молодежный центр в Сургутском районе. Помещение оснащено самой большой медиазоной в муниципалитете с современной техникой, коворкинг-зоной и киберзоной с долгожданным автосимулятором, уточнили в районной администрации.
Центр включает в себя цифровую библиотеку с возможностью получения услуг у робота-библиотекаря, школу искусств с музыкальным компьютерным классом, который позволит включить в учебные программы использование инноваций в области музыкального искусства, а также мультимедийную студию, в которой дети смогут изучать компьютерную графику, 3D-моделирование, цифровую живопись, создавать мультипликационные фильмы и шоу-номера песочной анимации для "живого" зрительного зала.