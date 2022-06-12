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СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме

СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме - РИА Новости, 12.06.2022

СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме

Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T00:46

2022-06-12T00:46

2022-06-12T00:58

происшествия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее власти Ленобласти сообщали, что в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома был эвакуирован 21 человек."Следственными органами СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области", — говорится в сообщении.Прокуратура Ленинградской области также сообщила, что проводит проверку по этому факту.Как сообщало ГУМЧС по Ленинградской области, взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла.

https://ria.ru/20220601/gaz-1792349607.html

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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург