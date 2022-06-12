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СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме - РИА Новости, 12.06.2022
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СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме
СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме - РИА Новости, 12.06.2022
СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме
Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T00:46
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происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.Ранее власти Ленобласти сообщали, что в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома был эвакуирован 21 человек."Следственными органами СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области", — говорится в сообщении.Прокуратура Ленинградской области также сообщила, что проводит проверку по этому факту.Как сообщало ГУМЧС по Ленинградской области, взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла.
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург
00:46 12.06.2022 (обновлено: 00:58 12.06.2022)
 
СК в Ленинградской области проводит проверку после взрыва газа в доме

СК в Ленобласти проводит проверку после взрыва газа в жилом доме, где пострадал человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку после хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Ленинградской области, сообщает региональное СУСК РФ.
Ранее власти Ленобласти сообщали, что в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций. Хозяин квартиры госпитализирован. Из дома был эвакуирован 21 человек.
"Следственными органами СК России по Ленинградской области проводится доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области", — говорится в сообщении.
Прокуратура Ленинградской области также сообщила, что проводит проверку по этому факту.
Как сообщало ГУМЧС по Ленинградской области, взрыв бытового газа в пятиэтажном жилом доме привел к повреждению межкомнатных перегородок на первых трех этажах, также выбиты стекла.
Последствия возгорания в результате газового хлопка на пятом этаже дома по улице Мира в городе Пензе - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:17
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2022 году
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСанкт-Петербург
 
 
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